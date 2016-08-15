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Великобритании, чтобы выйти из ЕС, понадобится минимум три года

15 августа 2016 05:50
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Новости Великобритании. Великобритании, чтобы выйти из ЕС, понадобится минимум три года. Это почти на 12 месяцев больше, чем рассчитывал Туманный Альбион после «Брексита». Связано это с тем, что Королевство не в состоянии наладить за столь короткий срок новые торговые и экономические отношения с бывшими союзниками.

Финансовая система Великобритании после референдума о выходе из ЕС серьезно пошатнулась: рост безработицы и падение цен на недвижимость вызвали протесты в обществе. А сторонники независимой Британии теперь обеспокоены тем, что правительство будет тормозить «развод» с единой Европой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Евросоюз

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