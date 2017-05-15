Александр Лукашенко принимает участие в заседании круглого стола мировых лидеров в рамках форума «Один пояс – один путь» в Пекине

Новости Беларуси. Главные политические новости в эти дни приходят из Пекина. Здесь масштабный саммит «Один пояс и один путь» собрал высшее руководство 30 стран.

Президент Беларуси 15 мая принимает участие в заседании круглого стола мировых лидеров. Александр Лукашенко призвал их к мирному и взаимовыгодному развитию. Только так можно достигнуть процветания государств. Такое заявление Президент Беларуси сделал в международном конференц-центре «Яньциху». Здесь проходит сразу несколько раундов круглого стола.

Начался официальный день с церемонии встречи глав государств.