Павел Латушко: мы чакаем фарміравання новага ўраду Францыі, мы адкрыты да перамоў

Новости Беларуси. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра страны. Им стал Эдуар Филипп. До этого он был мэром города Гавр.
В Беларуси рассчитывают на плодотворное сотрудничество с избранным руководством Франции, на развитие двусторонних отношений и интенсивный диалог по самым разным направлениям.
Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:
Мы чакаем фарміравання новага ўраду Францыі, мы адкрыты да перамоў з новым урадам па пытаннях развіцця і пашырэння гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. За першы квартал бягучага года мы адзначаем агульны рост гандлёвага абароту паміж нашымі краінамі. Пры гэтым беларускі экспарт вырас на 170%. Пачылася рэалізацыя шэрагу буйных інвестыцыйных пректаў, у якіх удзельнічаюць сусветна вядомые французкія кампаніі. Вельмі важна, каб гэтыя прыклады памнажаліся. Мы разлічваем на тое, што з новым кіраўніцтвам Францыі нашы адносіны будуць толькі паляпшацца і пашырацца.
Между тем, уже 15 мая Эммануэль Макрон в должности президента Франции совершит свой первый официальный визит. Он встретится с канцлером Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.