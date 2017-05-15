Прямой эфир

Павел Латушко: мы чакаем фарміравання новага ўраду Францыі, мы адкрыты да перамоў

15 мая 2017 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра страны. Им стал Эдуар Филипп. До этого он был мэром города Гавр.

В Беларуси рассчитывают на плодотворное сотрудничество с избранным руководством Франции, на развитие двусторонних отношений и интенсивный диалог по самым разным направлениям.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:
Мы чакаем фарміравання новага ўраду Францыі, мы адкрыты да перамоў з новым урадам па пытаннях развіцця і пашырэння гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. За першы квартал бягучага года мы адзначаем агульны рост гандлёвага абароту паміж нашымі краінамі. Пры гэтым беларускі экспарт вырас на 170%. Пачылася рэалізацыя шэрагу буйных інвестыцыйных пректаў, у якіх удзельнічаюць сусветна вядомые французкія кампаніі. Вельмі важна, каб гэтыя прыклады памнажаліся. Мы разлічваем на тое, што з новым кіраўніцтвам Францыі нашы адносіны будуць толькі паляпшацца і пашырацца.

Между тем, уже 15 мая Эммануэль Макрон в должности президента Франции совершит свой первый официальный визит. Он встретится с канцлером Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Павел Латушко # Беларусь-Франция

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко принимает участие в заседании круглого стола мировых лидеров в рамках форума «Один пояс – один путь» в Пекине
15 мая 2017 07:33

Александр Лукашенко принимает участие в заседании круглого стола мировых лидеров в рамках форума «Один пояс – один путь» в Пекине

Наваз Шариф – на встрече с Александром Лукашенко: вы являетесь фундаментом отношений Беларуси и Пакистана
14 мая 2017 13:36

Наваз Шариф – на встрече с Александром Лукашенко: вы являетесь фундаментом отношений Беларуси и Пакистана

Александр Лукашенко в первый день форума «Один пояс – один путь» в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана
14 мая 2017 11:01

Александр Лукашенко в первый день форума «Один пояс – один путь» в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана