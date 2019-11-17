Вадим Ипатов о лишении аккредитации 35 наблюдателей от ОГП в Бобруйске: «Стояли подписи других людей»

Новости Беларуси. Беларусь выбирает новый состав парламента. Определяют, каким будет высший законодательный орган страны в ближайшие четыре года, 6 миллионов 900 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Судя по последним сообщениям из информационного центра ЦИК, большинство из них уже приняли участие в выборах.

Ксения Худолей, корреспондент:

Бюллетени на избирательных участках уже заполнили 55,5 % белорусов. В лидерах по избирательной активности Могилевская и Гомельская области, там проголосовали более 60 % избирателей. Это значит, что в этих регионах выборы в парламент уже состоялись. Корреспондент Дмитрий Боярович узнал о ситуации в Бобруйске, где аккредитации лишили сразу несколько десятков наблюдателей.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Есть информация, что в Бобруйске лишили аккредитации 35 наблюдателей от ОГП за подделку подписей в документах о своем выдвижении в качестве наблюдателей. Подтверждает ли ЦИК эту информацию, и если да, то как он ее прокомментирует?