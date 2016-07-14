Ангела Меркель прилетела в Бишкек, чтобы наладить отношения между ЕС и Евразийским экономическим союзом

Новости Евросоюза. Германия поддерживает налаживание отношений между ЕС и Евразийским экономическим союзом. Такое заявление сделала в Бишкеке канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она провела переговоры с президентом Кыргызстана. Речь шла об экономической интеграции. Стороны заинтересованы в создании единой экономической зоны от Лиссабона на западе и до Владивостока на востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ:

Важно, чтобы между ЕАС и ЕС были хорошие отношения. Мы это приветствуем. Германия и Франция интенсивно работают над активизацией и реализацией минских договорённостей в целях стабилизации обстановки.