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Очередная забастовка чилийских студентов. Демонстранты захватили 3 школы

17 августа 2012 08:36
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Новости Чили. В Чили студенческая демонстрация закончилась задержаниями. Арестованы около 140 протестующих. Большинство из них - несовершеннолетние учащиеся. В ходе протестов в Сантьяго демонстранты захватили три школы. Попытки полицейских войти в захваченные здания сопровождались ожесточенными столкновениями с манифестантами.

Массовые протесты чилийских студентов продолжаются не один месяц. Молодежь требует качественного бесплатного образования для всех граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Забастовка # Фотофакт

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