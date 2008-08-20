В Японии будут преподавать белорусские педагоги

А в Беларуси развернется торговля национальными японскими товарами. Об этом договорились сегодня представители официальных кругов двух стран. Делегация японского города Сендай во главе с вице-мэром госпожой Эмико Ивасаки посещает Минск.



Утром гости побывали в Сендайском сквере возле Белорусского музыкального государственного театра по ул. Мясникова. Ознакомились с его благоустройством и планами дальнейшей реконструкции. Состоялись переговоры с председателем Минского горисполкома Михаилом Павловым. Стороны подтвердили намерения о дальнейшем развитии двусторонних отношений.