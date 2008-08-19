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Ситуацию в Грузии и взаимодействие Северо Атлантического альянса с Россией обсуждают в эти минуты в Брюсселе

19 августа 2008 13:40
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Обсуждение проходит в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. Инициатор встречи — США. Не секрет, что Вашингтон намерен приложить максимум усилий, чтобы убедить партнеров выступить с осуждением в адрес России. Причина — в военной операции российских миротворцев в Южной Осетии в ответ на нападение Грузии на Цхинвал.

Известно, что американская сторона настаивает на воссоздании всей системы ПВО в Грузии. Также США хотят обсудить вопрос об исключении России из "большой восьмерки". Однако эксперты критикуют действия США.

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