Сегодня окружные комиссии начали проверку полученных документов на регистрацию от кандидатов в депутаты парламента

А к долгосрочному мониторингу выборов наблюдателям СНГ сегодня присоединились представители ОБСЕ. В Центризбиркоме уже подсчитали: на один мандат — более трех кандидатов. Желание на ближайшие четыре года закрепить за собой депутатское кресло в Овальном зале заседаний Палаты Представителей Национального собрания документально подтвердили 365 человек. А мест в парламенте, как известно, 110. Но в окружных комиссиях не исключают: к 28 августа этот "конкурс" может несколько снизиться.



Сегодня окружные избирательные приступили к проверке полученных документов. По закону 10 дней отводится на то, чтобы проверить подписные листы, протоколы собраний трудовых коллективов и съездов политических партий, выдвинувших своих кандидатов. К ответственной и весьма кропотливой работе по установлению достоверности сведений, указанных в представленных документах, - привлекаются самые различные государственные структуры.



Тем временем, все избирательные округа Беларуси в поле пристального внимания миссии наблюдателей от СНГ. Об этом заявил сегодня руководитель ее штаба Наурыз Айдаров. В краткосрочном мониторинге будут задействованы более 300 человек. Это почти столько же, сколько и претендентов зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты. Но главный упор в достижении наиболее эффективных результатов наблюдатели от СНГ делают на долгосрочное наблюдение. Поэтому и открыли миссию за 2 месяца до дня голосования.



Проверяется работа административного персонала по выборам и соответствующих государственных структур, исполнение избирательного законодательства. Наурыз Айдаров сегодня отметил, что по большинству пунктов позиции миссии Содружества и ОБСЕ совпадают.



Примечательно, что на этих выборах у них даже количественный представительский состав, практически одинаковый. Остается рассчитывать, что главный заявленный принцип работы наблюдателей от СНГ - "принцип исключительно политической нейтральности", - разделяют и их коллеги из ОБСЕ. И именно он ляжет в основу их оценок нынешней избирательной кампании в Беларуси.