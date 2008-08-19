Беларуси и России необходимо переходить от простых торговых отношений к крупным совместным проектам

Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко во время переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Встреча 2-х политиков состоялась в Резиденции "Бочаров ручей" в Сочи. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев проговорили достаточно долго и рассмотрели много вопросов двусторонних белорусско-российских отношений, а также актуальные проблемы международной политики.



Оба Президента сошлись во мнении, что наш товарооборот может достигнуть в конце этого года рекордной цифры – 30 миллиардов долларов. Президент Беларуси сегодня заявил: "Все наши взаимные договоренности выполняются вовремя". Это стало возможным благодаря последней встрече 2-х президентов в Бресте. Дмитрий Медведев 22 июня побывал в Брестской крепости, где в ходе встречи с Александром Лукашенко заявил, что экономические и политические переговоры по интеграции могут сейчас пойти еще активнее. А так действительно и получилось.



Сегодня же в Сочи Главы 2-х государств коснулись актуальной темы международного сотрудничества. Речь шла о грузино-осетинском конфликте. Александр Лукашенко подверг критике позицию стран, которые в этой ситуации занимаются тем, что поучают Россию, как ей необходимо было вести себя. Позицию Москвы в данном конфликте Глава нашего государства назвал спокойной, мудрой и красивой. Он обратил внимание на реакцию ряда западных государств и США относительно трагических событий в Южной Осетии.



Главы государств в ходе длительного общения рассмотрели широкий круг вопросов двусторонних белорусско-российских отношений. Упомянули о взаимодействии в сферах энергетики и транзита, озвучили взгляды на обеспечение европейской безопасности и строительство Союзного государства.



В потребительском сегменте Беларусь также остается одним из основных торговых партнеров России среди стран СНГ. И цифра взаимного товарооборота — в 30 миллиардов долларов — еще не предел. И это при том что рынок стран-союзниц в последнее время пережил несколько серьезных потрясений.



Федеральная таможенная служба России ужесточила, а потом и вовсе остановила, оформление белорусского сахара. Проблему решили, но за несколько месяцев наши предприятия потеряли несколько миллионов долларов. Потом российские молочники не выдержали конкуренции и обвинили белорусских коллег — в обвале рынка. Дело шло к антидемпиноговому расследованию.



Ни таможенных, ни квотных ограничений нет — говорили чиновники. А наступление на белорусские товары велось практически по всем фронтам — вернее рынкам. Эксперты пугали союзников торговыми войнами и называли свои причины подобных битв.



Объемы и условия поставок белорусского сахара на следующий год — уже согласованы. Российские партнеры уже готовы забрать все излишки нашего сахара. Присутствие белорусского производителя на российском рынке — гарантировано на самом высоком уровне. Дело за добросовестной конкуренцией.