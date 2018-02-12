Всё готово к досрочному голосованию в местные Советы: как будут работать участки

Новости Беларуси. Избирательная кампания по выборам депутатов местных Советов в Беларуси выходит на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже все готово к досрочному голосованию. Этот этап стартует 13 февраля. Сделать свой выбор заблаговременно можно с 13 февраля по 17 февраля с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Такая возможность предоставлена тем избирателям, которые в день выборов не имеют возможности находиться по месту жительства. При этом официального подтверждения причин неявки не требуется.

Напомним, более 18 тысяч депутатов местных Советов выберут в Беларуси 18 февраля 2018 года. Все это время милиция более тщательно следить за порядком.