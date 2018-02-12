«Каждому избирателю даём равные возможности проголосовать». Шевцов о готовности участковых комиссий к досрочным выборам 13 февраля

Новости Беларуси. Избирательная кампания по выборам депутатов местных Советов. Уже 13 февраля начнется досрочное голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сделать свой выбор заблаговременно можно с 13 февраля по 17 февраля с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Такая возможность предоставлена тем избирателям, которые в день выборов не имеют возможности находиться по месту жительства. При этом официального подтверждения причин неявки не требуется. Уже сейчас на избирательных участках все полностью готово. Установлены кабинки, урны для голосования, есть все необходимое для слабовидящих избирателей. К примеру, лупы.
Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Минского городского Совета депутатов 28 созыва:
Участки все готовы, участковые комиссии уже начали свое дежурство загодя. На этом этапе шло выверение списков, каждый гражданин мог подойти и уточнить ту или иную информацию по выборам: как правильно голосовать, если он в списках по этому избирательному участку. Чем хорошо досрочное голосование? Тем, что каждому избирателю даем равные возможности проголосовать.
Напомним, более 18 тысяч депутатов местных Советов выберут в Беларуси уже 18 февраля. Всю эту неделю милиция более тщательно будет следить за порядком.