«Каждому избирателю даём равные возможности проголосовать». Шевцов о готовности участковых комиссий к досрочным выборам 13 февраля

Сделать свой выбор заблаговременно можно с 13 февраля по 17 февраля с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Такая возможность предоставлена тем избирателям, которые в день выборов не имеют возможности находиться по месту жительства. При этом официального подтверждения причин неявки не требуется. Уже сейчас на избирательных участках вс е полностью готово. Установлены кабинки, урны для голосования, есть вс е необходимое для слабовидящих избирателей. К примеру, лупы.

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Минского городского Совета депутатов 28 созыва:

Участки все готовы, участковые комиссии уже начали свое дежурство загодя. На этом этапе шло выверение списков, каждый гражданин мог подойти и уточнить ту или иную информацию по выборам: как правильно голосовать, если он в списках по этому избирательному участку. Чем хорошо досрочное голосование? Тем, что каждому избирателю даем равные возможности проголосовать.