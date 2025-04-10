Прямой эфир

В Стамбуле проходят переговоры делегаций России и США

10 апреля 2025 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Стамбуле начались переговоры делегаций России и США. Встреча будет посвящена восстановлению полноценной работы диппредставительств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле проходят переговоры делегаций России и США-2

Российскую делегацию на предстоящих консультациях представит – посол, а американскую – заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. На встрече будут обсуждаться вопросы возвращения Москве дипломатических объектов, которые изъяла американская администрация, восстановление штата посольств, налаживание прямого авиасообщения между Россией и США.

# США # Россия # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси проведёт переговоры с премьер-министром Пакистана 11 апреля
10 апреля 2025 08:15

Президент Беларуси проведёт переговоры с премьер-министром Пакистана 11 апреля

Азарёнок: Трамп объявил перестройку. И нет больше глобальной экономики. Она трещит по швам
09 апреля 2025 18:01

Азарёнок: Трамп объявил перестройку. И нет больше глобальной экономики. Она трещит по швам

Депутаты Палаты представителей обсудили положения Директивы № 11
09 апреля 2025 10:57

Депутаты Палаты представителей обсудили положения Директивы № 11