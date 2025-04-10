В Стамбуле проходят переговоры делегаций России и США

В Стамбуле начались переговоры делегаций России и США. Встреча будет посвящена восстановлению полноценной работы диппредставительств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Стамбуле начались переговоры делегаций России и США. Встреча будет посвящена восстановлению полноценной работы диппредставительств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Российскую делегацию на предстоящих консультациях представит – посол, а американскую – заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. На встрече будут обсуждаться вопросы возвращения Москве дипломатических объектов, которые изъяла американская администрация, восстановление штата посольств, налаживание прямого авиасообщения между Россией и США.