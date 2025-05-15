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В Стамбуле 15 мая начнутся первые за три года прямые переговоры России и Украины

15 мая 2025 07:40
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Внимание всего мира сейчас приковано к Стамбулу, где через несколько часов начнутся первые за три года прямые переговоры России и Украины. Встреча пройдет в рабочей резиденции президента Турции в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Киев представляют глава офиса Зеленского, министры обороны и иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Стамбуле 15 мая начнутся первые за три года прямые переговоры России и Украины-2

При этом известно, что Белый дом направляет в Стамбул свою делегацию. В ее составе госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, на которых возложена функция наблюдателей. Они прибудут в Турцию 16 мая. По мнению экспертов без присутствия американских политиков украинская сторона вряд ли проявит склонность к конструктивному диалогу. Напомним, идею прямых переговоров без предварительных условий выдвинул российский лидер. Владимир Путин подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.

# Международная политика # Россия # Украина

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