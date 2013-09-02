Администрация Обамы уверена, что Конгресс одобрит военную операцию в Сирии

Новости США. Администрация Барака Обамы начала консультации с членами Конгресса о возможности удара по Сирии. Чтобы прибыть в Вашингтон, парламентарии прервали отпуска. Единства среди американских законодателей нет, и применение силы в отношении Дамаска готовы поддержать даже не все однопартийцы Президента США.

Ранее от воинственных планов отказались сразу 12 стран-участниц НАТО. Однако настроения союзников, судя по всему, не убедили лауреата Нобелевской премии мира придерживаться «мирного» сценария.

Теперь многое будет зависеть от американских законодателей, которым Президент США накануне направил проект резолюции, фактически разрешающий вторжение в арабскую республику. Рассмотрят его конгрессмены не ранее 9 сентября, когда вернутся с каникул.

Администрация Обамы уверяет: Конгресс одобрит военную операцию в Сирии. Но пока подобные заявления больше походят на давление с целью принятия нужного решения.

Сегодня однозначно в Вашингтоне никто не может точно сказать, какой ответ даст Конгресс: согласится с планами Обамы или прислушается к мнению большинства граждан страны, которые изо дня в день в последнее время приходят к Белому дому, чтобы призвать американские власти не повторять прошлых ошибок, которые ранее уже привели к кровопролитиям.

Правительство Сирии обратилось к Генсеку ООН с просьбой предотвратить агрессию против страны. Возможный удар по арабской республике – одна из главных тем, которую сейчас активно обсуждают по всему миру.

Сирийская тема стала одной из ключевых на предвыборных дебатах в Германии между канцлером Ангелой Меркель и кандидатом на ее пост от социал-демократов Пеером Штайнбрюком. Оппоненты сошлись в одном: Германия не будет участвовать в военной операции против Сирии. В остальном взгляды дуэлянтов разошлись. Примерно поровну между кандидатами разделились и голоса телезрителей.

Тем временем недовольство воинственностью Соединенных Штатов растет во всем мире. К массовым акциям протеста, которые не первые сутки проходят в США и Великобритании, присоединились жители Иордании, а также Бельгии и Турции. Десятки тысяч людей призывают решить вопрос мирным путем и критикуют США за то, что те готовы выступить против законной власти, зато на одной стороне с террористами «Аль-Каиды», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.