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Официальный Дамаск обратился в ООН с призывом прекратить военные провокации и шантаж со стороны США

02 сентября 2013 18:57
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Новости Сирии. Официальный Дамаск обратился в ООН с призывом прекратить военные провокации и шантаж со стороны Соединённых Штатов и любой присоединившейся к их агрессивным планам страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращение к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну постоянного представителя Сирийской Арабской республики при ООН Башара Джафари (циата):
Сирийское правительство призывает генерального секретаря взять на себя ответственность и приложить усилия для того, чтобы предотвратить любое проявление агрессии в отношении Сирии и содействовать политическому разрешению кризисной ситуации.

# Война в Сирии

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