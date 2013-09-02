Официальный Дамаск обратился в ООН с призывом прекратить военные провокации и шантаж со стороны США

Новости Сирии. Официальный Дамаск обратился в ООН с призывом прекратить военные провокации и шантаж со стороны Соединённых Штатов и любой присоединившейся к их агрессивным планам страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращение к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну постоянного представителя Сирийской Арабской республики при ООН Башара Джафари (циата):

Сирийское правительство призывает генерального секретаря взять на себя ответственность и приложить усилия для того, чтобы предотвратить любое проявление агрессии в отношении Сирии и содействовать политическому разрешению кризисной ситуации.