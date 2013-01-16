В Беларуси сократится число проверок

Новости Беларуси. В Беларуси уточняется компетенция контролирующих органов. Соответствующий декрет подписал сегодня Президент. Так следить за выполнением венчурных проектов теперь будет Государственный комитет по науке и технологиям.

А МВД исключено из перечня органов, контролирующих целевое использование иностранной безвозмездной помощи. Декрет вступает в силу через 10 дней и является временным. К слову, контролирующих и надзорных органов в Беларуси станет меньше. Об этом сообщили в Комитете госконтроля. Сократиться и число проверок.

Так в первом полугодии 2013 года их, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, запланировано на 20% меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.