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В Солигорске представили нового руководителя райисполкома Олега Поскробко

09 августа 2017 16:53
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Новости Беларуси. 7 августа бывшего первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства на новую должность назначил Президент, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорске представили нового руководителя райисполкома Олега Поскробко -1

А депутаты местного совета на своем заседании поддержали кандидатуру. Солигорский район – один из самых крупных на Минщине с населением 120 тысяч человек. Сегодня – главная задача председателя райисполкома успешно и качественно провести жатву.

Олег Поскробко, председатель Солигорского райисполкома:
В первую очередь нужно определить болевые точки, проблемные предприятия, и начать с них. Мы сегодня с коллегами поработаем над тем, что в первую очередь требует внимания председателя, и, соответственно, перечень объектов будет мною посещён. Мы сегодня должны собрать весь хлеб, ничего не потерять. План мероприятий в моей голове уже есть. 

В Солигорске представили нового руководителя райисполкома Олега Поскробко -4

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома: 
В районе должен быть лидер. Я надеюсь, что у него все получится, у него серьёзный опыт в работе с населением, с крупными населёнными пунктами, к которым относятся административные центры города Минска. Здесь и сельские советы, и сельское хозяйство. Весь комплект работы, поэтому надо напрягаться и работать. 

В Солигорске представили нового руководителя райисполкома Олега Поскробко -6

Солигорск вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие области и всей страны. Олег Поскробко входит к состав группы, занимающейся реформированием сферы жилищно-коммунального хозяйства. И этот опыт тоже пригодится главе района на новой должности.

# Фотофакт # Отставки и назначения в Беларуси # Олег Поскробко # Анатолий Исаченко

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