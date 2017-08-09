В Солигорске представили нового руководителя райисполкома Олега Поскробко

Новости Беларуси. 7 августа бывшего первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства на новую должность назначил Президент, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

А депутаты местного совета на своем заседании поддержали кандидатуру. Солигорский район – один из самых крупных на Минщине с населением 120 тысяч человек. Сегодня – главная задача председателя райисполкома успешно и качественно провести жатву.

Олег Поскробко, председатель Солигорского райисполкома:

В первую очередь нужно определить болевые точки, проблемные предприятия, и начать с них. Мы сегодня с коллегами поработаем над тем, что в первую очередь требует внимания председателя, и, соответственно, перечень объектов будет мною посещён. Мы сегодня должны собрать весь хлеб, ничего не потерять. План мероприятий в моей голове уже есть.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

В районе должен быть лидер. Я надеюсь, что у него все получится, у него серьёзный опыт в работе с населением, с крупными населёнными пунктами, к которым относятся административные центры города Минска. Здесь и сельские советы, и сельское хозяйство. Весь комплект работы, поэтому надо напрягаться и работать.