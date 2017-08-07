Кадровый понедельник: какие задачи поставил Президент перед новыми руководителями местной вертикали власти?

Новости Беларуси. Президент согласовал назначение ряда руководителей местной вертикали власти. Сразу в семи регионах страны – новые руководители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре их внимания должно быть улучшение качества жизни, а уборочная – приоритет номер один. Александр Лукашенко подчеркнул: к своим обязанностям председатели райисполкомов приступают в непростое время. Впрочем, назначение новых руководителей основано не только на потребностях этого дня. Кадры должны работать на будущее страны.

Собеседование на новую работу – дело волнительное. Еще более ответственное, если согласование на новую должность проводит лично глава государства. Новоиспеченные руководители местной вертикали власти из Дворца Независимости сегодня вышли не только с новыми портфелями, но и с внушительным списком дел и задач: вывести Оршанский район в передовые, поднять имидж местной власти в Солигорске, обеспечить максимальный урожай с минимальными потреями. 7 августа сразу семь районов страны получили новых руководителей. Многие из присутствующих хорошо знакомы по работе на ответственных должностях в Минске. Принцип подбора местной вертикали власти по-прежнему прозрачен. Выбор основан исключительно на сильных профессиональных качествах и личных характеристиках человека. У руля Оршанского исполкома станет Александр Позняк. Теперь уже бывший помощник Президента и инспектор по Витебской области о проблемах и нуждах региона знает не понаслышке. Казалось бы, вовсе не очередная карьерная ступень. Но Президент отметил – лучшие кадры сегодня нужны на передовой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы понимаете, что сегодня Орша не просто на слуху. Таких у нас несколько регионов. На примере Орши мы должны показать, как будем их развивать. Вы человек, который в это погружен. Направлять туда нового человека со стороны – это значит мы оттянем минимум на полгода реконструкцию оршанского региона. Это вам президентское поручение. Очень серьезный регион, рядом с рынком, с Российской Федерацией. Это важнейший железножорожный узел, направление Берлин-Москва. Там все сосредоточено.

Оршанский район сегодня переживает настоящую реконструкцию. Весной Александр Лукашенко дал поручение навести в районных центрах «железный порядок». Тогда же местное руководство подверглось критике за нерасторопность. Буквально в мае 2017 кабинет председателя занял Леонид Пеньковский. Но соотнеся собственные силы (у Леонида Константиновича серьезные проблемы со здоровьем) с поставленными задачами, теперь уже экс-глава района понял: в такой комбинации район до образцового не вытянуть.

Александр Позняк, председатель Оршанского районного исполнительного комитета:

Мне сразу необходимо включиться в среду. Естественно, несмотря на сложнейшие климатические условия, собран урожай как зерновых, так и других культур. Орша – это ведь крупный индустриальный центр, поэтому развитию других сфер – промышленности в частности – тоже должно быть уделено внимание.

Ребрендинг районных центров – одна из основных задач для власти на местах. В небольших городах и поселках условия должны быть не хуже, чем в областных центрах. Не обошли стороной и вести с полей. Оршанский район – житница Витебской области, но реальные показатели значительно ниже возможных. Задача – вернуть былую славу. Об этом Александр Лукашенко напомнил, согласовывая на должность первого заместителя губернатора северного региона Олега Мацкевича. На селекторном совещании области было дано поручение пересмотреть структуру посевных площадей. Сроки исполнения – до зимы 2017 года.



Александр Лукашенко:

Надо возделывать зерновые там, где они дадут хороший эффект. А где нет, надо переходить на травы, молочное скотоводство. Пустующие участки занимать мелким рогатым скотом, говядину производить, стада, гурты создавать и выпасать с мая до октября.

Вникать в новую проблематику придется и Олегу Поскробко, новому главе Солигорского района. Олег Григорьевич хорошо известен по реформированию жилищно-коммунальной сферы. Впрочем, эти навыки теперь уже председателю местного исполкома пригодятся и на нынешней руководящей должности. Президент поручил все лучшее, что удалось сделать в столице, применить в регионе.

Олег Поскробко, председатель Солигорского районного исполнительного комитета:

Мне Президент поручил, с учетом знаний и опыта работы в системе жилищно-коммунального хозяйства, сделать такую перезагрузку в Солигорске. Там есть над чем поработать, и есть что, в хорошем смысле слова, оптимизировать, то есть вывести на новый уровень.

Солигорский район в свете последних событий – непростой участок работы даже для опытных руководителей. Имидж местной власти пошатнули сразу несколько громких скандалов, доверительные отношения с жителями придется налаживать с чистого листа.



Александр Лукашенко:

Олег Григорьевич, что касается Солигорска, вы знаете, что там произошло с руководителем, поэтому вам придется поднимать имидж власти. Я буду очень рад, если вы меня пригласите и покажете новый образец реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Только не какими-то заоблачными предложениями, они нам абсолютно не нужны. Нам надо все лучшее взять из того, что есть, и создать новую модель функционирования управления жилищно-коммунальным комплексом. За вами этот вопрос пока остается.

Новый руководитель в ближайшее время приступит к работе в Ганцевичском районе. Дрогичинский райисполком возглавит Александр Дорошенко. Бешенковичский – Андрей Булавкин. В Осиповичах кресло руководителя займет Павел Наливайко, в Хотимском – Дмитрий Рубан. Александр Лукашенко подчеркнул: к своим обязанностям председатели райисполкомов приступают в непростое время, в разгаре уборочная кампания. В каждом районе она проходит со своими особенностями, которые требуют повышенного внимания. А значит, времени на раскачку у руководителей нет.



Александр Лукашенко:

Я вас очень прошу осуществлять свои властные полномочия в полном объеме, чтобы я лишний раз не напоминал вам о том, что вы – председатели райисполкомов и отвечаете за функционирование этих территорий. Разберитесь, с кем вы будете работать. Если люди уже закостенели вообще, от них нужно освобождаться. Если вы захотите кому-то дать шанс, будет очень неплохо. Если вы хотите где-то что-то оптимизировать, сократить управленческий аппарат, оставив при этом деньги у себя, – это все в ваших руках.

Вы сегодня формируете аппараты управления на местах, вы сегодня управляете. Но не забывайте, что просто ездить бездумно по району, мотаться по всем этим хозяйствам не нужно. У вас 3-4, ну, может, у кого-то 5 хозяйств проблемных – займитесь ими. Это ваше лицо.

Ну и работа с людьми. Надо встречаться с людьми. Люди хотят видеть руководителя, который облечен полномочиями властными и может сегодня решить их проблемы. Учебный год накануне, школы должны быть готовы к занятиям.



Кадровые перестановки и в трех министерствах. Так, на должности заместителей глав ведомств согласованы Александр Корбут, Александр Барауля и Андрей Дапкюнас. К слову, предшественник последнего, Валентин Рыбаков, теперь будет представлять страну при Организации Объединенных Наций. Новые руководители теперь и на нескольких крупных заводах. Кадровое пополнение в Витебском обл- и Минском горисполкомах.