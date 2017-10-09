В Азербайджане очень любят Беларусь и вас: Закир Гасанов – Александру Лукашенко

Новости Беларуси. Перспективы развития военно-технического сотрудничества Беларуси и Азербайджана 9 октября были в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко встретился с министром обороны дружественной страны Закиром Гасановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Договорно-правовая база белорусско-азербайджанских отношений включает более 110 соглашений. В 2016 году в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Азербайджана на сумму 7,5 миллионов долларов.

В 2018 году Беларусь и Азербайджан отметят 25-летие установления дипотношений. Юбилей, как и любая дата, – условность. Наши страны давно проверенные временем партнеры и на международной арене, и в экономической поддержке друг друга. Военно-техническое сотрудничество – всего лишь одно из направлений взаимодействия.

Закир Гасанов, министр обороны Азербайджанской Республики:

В первую очередь, я передаю вам наилучшие пожелания от президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами. Он просил вам передать большой привет и особо отметил наши отношения, отношения между вами, отношениями международные. В Азербайджане любят Беларусь и любят вас, с уважением относятся к вашей стране. У нас очень тесные связи во всех областях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не скрою, мне приятно с вами встретиться не только как с военным человеком, представителем дружественной нам армии, но и как с посланцем моего очень хорошего друга, моего товарища, коллеги Ильхама Гейдаровича Алиева. Я попрошу передать ему самые добрые пожелания, и, думаю, в самое ближайшее время мы встретимся, у нас будет возможность поговорить на разные темы. Сегодня, принимая вас, я хочу сказать, что мы продолжаем наше сотрудничество, в авиатехнической сфере в том числе. Самое главное – что я очень хорошо помню, что в трудные времена ваш президент всегда подставлял плечо белорусскому государству. Мы это все очень хорошо помним, и мы готовы, если мы что-то можем сделать для Азербайджана, готовы это сделать для того, чтобы ваш народ жил в безопасности, чтобы государство развивалось.

За последние 10 лет Александр Лукашенко четыре раза летал в Баку с официальными визитами. Столько же его азербайджанский коллега Ильхам Алиев посещал Минск. Каждый раз эти встречи давали импульс торгово-экономическому сотрудничеству наших стран.

Евгений Горин, СТВ:

В Азербайджане работает более 70 представительств белорусских компаний. Создано сборочное производство наших тракторов и автомобилей на базе Гянджинского завода. Это производство по главе местного машиностроения. В закавказском государстве хорошо знают и оптические приборы, лифты, светильники белорусских марок. Впрочем, экономический потенциал наших стран явно выше имеющих объемов взаимного товарооборота.