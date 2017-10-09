В Азербайджане очень любят Беларусь и вас: Закир Гасанов – Александру Лукашенко
Новости Беларуси. Перспективы развития военно-технического сотрудничества Беларуси и Азербайджана 9 октября были в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко встретился с министром обороны дружественной страны Закиром Гасановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Договорно-правовая база белорусско-азербайджанских отношений включает более 110 соглашений.
В 2016 году в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Азербайджана на сумму 7,5 миллионов долларов.
В 2018 году Беларусь и Азербайджан отметят 25-летие установления дипотношений.
Юбилей, как и любая дата, – условность. Наши страны давно проверенные временем партнеры и на международной арене, и в экономической поддержке друг друга. Военно-техническое сотрудничество – всего лишь одно из направлений взаимодействия.
Закир Гасанов, министр обороны Азербайджанской Республики:
В первую очередь, я передаю вам наилучшие пожелания от президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами. Он просил вам передать большой привет и особо отметил наши отношения, отношения между вами, отношениями международные. В Азербайджане любят Беларусь и любят вас, с уважением относятся к вашей стране. У нас очень тесные связи во всех областях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не скрою, мне приятно с вами встретиться не только как с военным человеком, представителем дружественной нам армии, но и как с посланцем моего очень хорошего друга, моего товарища, коллеги Ильхама Гейдаровича Алиева. Я попрошу передать ему самые добрые пожелания, и, думаю, в самое ближайшее время мы встретимся, у нас будет возможность поговорить на разные темы.
Сегодня, принимая вас, я хочу сказать, что мы продолжаем наше сотрудничество, в авиатехнической сфере в том числе.
Самое главное – что я очень хорошо помню, что в трудные времена ваш президент всегда подставлял плечо белорусскому государству. Мы это все очень хорошо помним, и мы готовы, если мы что-то можем сделать для Азербайджана, готовы это сделать для того, чтобы ваш народ жил в безопасности, чтобы государство развивалось.
За последние 10 лет Александр Лукашенко четыре раза летал в Баку с официальными визитами. Столько же его азербайджанский коллега Ильхам Алиев посещал Минск. Каждый раз эти встречи давали импульс торгово-экономическому сотрудничеству наших стран.
Евгений Горин, СТВ:
В Азербайджане работает более 70 представительств белорусских компаний.
Создано сборочное производство наших тракторов и автомобилей на базе Гянджинского завода.
Это производство по главе местного машиностроения. В закавказском государстве хорошо знают и оптические приборы, лифты, светильники белорусских марок. Впрочем, экономический потенциал наших стран явно выше имеющих объемов взаимного товарооборота.
Закир Гасанов:
Военно-техническое сотрудничество мы оцениваем очень высоко. Во-первых, это отменное белорусское качество. Вооруженные Силы Азербайджана пользуются вооружением и техникой производства Республики Беларусь, и я с полной ответственностью министра обороны заявляю, что это высококачественное вооружение и оборудование военного предназначения с успехом применяется в азербайджанской армии. В этом вопросе мы считаем, что у нас есть еще возможности расширить это сотрудничество.
Конкретику мы обговаривали с соответствующими должностными лицами.
Сотрудничество белорусского ВПК и военных (не только азербайджанских) – своего рода положительный пример возможной модели работы и в других, еще не освоенных сферах. Люди армейские действуют решительнее гражданских. Впрочем, политическая воля президентов Беларуси и Азербайджана не единожды создавала новые экономические связи. Именно они в повестке двусторонних отношений.