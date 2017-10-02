Прямой эфир

«В Шведском обществе есть интерес к развитию связи с Беларусью на всех уровнях»: 11 послов вручили верительные грамоты Лукашенко

02 октября 2017 16:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается принципов открытости, равноправия и справедливости. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты иностранных послов. Обращаясь к ним, глава государства в очередной раз подчеркнет: много-векторность в белорусской внешней политике была и останется приоритетом.

Необходимо строить и укреплять мосты: Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты иностранных послов

Президент отметил, что Беларусь придает большое значение развитию отношений с Королевством Испания. Особенно в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, энергетика, транспорт и сельское хозяйство. В сотрудничестве со Швецией наша страна выступает за развитие дружественного и конструктивного диалога и предлагает усилить работу по наращиванию торговли.

«В Шведском обществе есть интерес к развитию связи с Беларусью на всех уровнях»: 11 послов вручили верительные грамоты Лукашенко-1

Виктор Сорочан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Республике Беларусь:
Нам есть чему поучиться у Беларуси. У вас очень интересный опыт развития сельского хозяйства, машиностроения. Поэтому Молдове в этом отношении очень повезло, что у нас такие братские отношения. И вообще, работать с Минском просто комфортно. Это хорошие люди, у нас один язык и мы друг друга понимаем. У нас давние, традиционные связи между нашими странами, ведь мы жили много лет в одной семье.

Поэтому я не только надеюсь, я уверен, что эти отношения будут еще лучше.

«В Шведском обществе есть интерес к развитию связи с Беларусью на всех уровнях»: 11 послов вручили верительные грамоты Лукашенко-4

Кристина Юханнессон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Республике Беларусь:
Мы видим, что в Шведском обществе есть интерес к развитию связи с Беларусью на всех уровнях – от правительственного уровня до гражданского общества. Здесь работает много интересных проектов, много организаций Беларуси и Швеции, которые сотрудничают.

А так, конечно, еще мы видим, что потенциал далеко не исчерпан в области торговли.

# Фотофакт # Международная политика # Виктор Сорочан # Кристина Юханнессон

Другие новости рубрики

Все новости
Необходимо строить и укреплять мосты: Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты иностранных послов
02 октября 2017 13:37

Необходимо строить и укреплять мосты: Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты иностранных послов

2 октября депутаты рассмотрели вопрос оптимизации поставки нефти в Беларусь
02 октября 2017 13:09

2 октября депутаты рассмотрели вопрос оптимизации поставки нефти в Беларусь

Новый законотворческий сезон белорусских парламентариев: к рассмотрению подготовлено более 30 документов
02 октября 2017 10:37

Новый законотворческий сезон белорусских парламентариев: к рассмотрению подготовлено более 30 документов