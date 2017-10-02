«В Шведском обществе есть интерес к развитию связи с Беларусью на всех уровнях»: 11 послов вручили верительные грамоты Лукашенко
Новости Беларуси. В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается принципов открытости, равноправия и справедливости. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты иностранных послов. Обращаясь к ним, глава государства в очередной раз подчеркнет: много-векторность в белорусской внешней политике была и останется приоритетом.
Необходимо строить и укреплять мосты: Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты иностранных послов
Президент отметил, что Беларусь придает большое значение развитию отношений с Королевством Испания. Особенно в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, энергетика, транспорт и сельское хозяйство. В сотрудничестве со Швецией наша страна выступает за развитие дружественного и конструктивного диалога и предлагает усилить работу по наращиванию торговли.
Виктор Сорочан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Республике Беларусь:
Нам есть чему поучиться у Беларуси. У вас очень интересный опыт развития сельского хозяйства, машиностроения. Поэтому Молдове в этом отношении очень повезло, что у нас такие братские отношения. И вообще, работать с Минском просто комфортно. Это хорошие люди, у нас один язык и мы друг друга понимаем. У нас давние, традиционные связи между нашими странами, ведь мы жили много лет в одной семье.
Поэтому я не только надеюсь, я уверен, что эти отношения будут еще лучше.
Кристина Юханнессон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Республике Беларусь:
Мы видим, что в Шведском обществе есть интерес к развитию связи с Беларусью на всех уровнях – от правительственного уровня до гражданского общества. Здесь работает много интересных проектов, много организаций Беларуси и Швеции, которые сотрудничают.
А так, конечно, еще мы видим, что потенциал далеко не исчерпан в области торговли.