2 октября депутаты рассмотрели вопрос оптимизации поставки нефти в Беларусь
Новости Беларуси. Новый законотворческий сезон открыт сегодня в Беларуси. Депутаты нижней палаты парламента приступили к работе уже с утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент парламентарии проголосовали за внесение изменений в Закон «О Национальной академии наук». Поправки, в частности, дают право Академии избирать своими почетными членами иностранных граждан, которые внесли значительный вклад в развитие науки.
Депутаты также утвердили соглашение о финансировании трансграничного сотрудничества. Такое партнерство для Беларуси выгодно, ведь это значимые финансовые ресурсы ЕС, которые помогают в развитии белорусских приграничных регионов.
Для примера: бюджет программы «Польша-Беларусь-Украина» – 200 миллионов евро, «Латвия-Литва-Беларусь» – 81.
Ольга Попко, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
На границе Латвии и Беларуси будет реализовано два внеконкурсных проекта. Один из них – это строительство дорог, которые соединяют пункты Григоровщина и Патерниеки на латвийско-белорусской границе.
И второй проект – это тоже строительство пункта пропуска на латвийской границе.
С 2007 года налажено сотрудничество между партнерами в каждой программе. Например, в Бресте был построен большой комплекс для сил МЧС, где готовят новых специалистов. Понимаете, что такое в приграничье, например, пожар, когда нужно быстрее реагировать. И вот эти системы отработаны как раз при реализации предыдущей программы. Ну и, конечно же, культурные программы.
Депутаты рассмотрели и актуальный «нефтяной вопрос».
Ратифицирован протокол, который поможет повысить эффективность нефтеперерабатывающей отрасли. До этого 23 миллиона тонн российской нефти поставляли через трубопровод и 1 миллион – железнодорожным транспортом. Теперь весь объем будет поступать только по трубам. А это и плюс к бюджету, и выгода для нефтяных предприятий. Всего же к рассмотрению парламентариев подготовлено около 30 документов.