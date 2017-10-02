2 октября депутаты рассмотрели вопрос оптимизации поставки нефти в Беларусь

Новости Беларуси. Новый законотворческий сезон открыт сегодня в Беларуси. Депутаты нижней палаты парламента приступили к работе уже с утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент парламентарии проголосовали за внесение изменений в Закон «О Национальной академии наук». Поправки, в частности, дают право Академии избирать своими почетными членами иностранных граждан, которые внесли значительный вклад в развитие науки.

Депутаты также утвердили соглашение о финансировании трансграничного сотрудничества. Такое партнерство для Беларуси выгодно, ведь это значимые финансовые ресурсы ЕС, которые помогают в развитии белорусских приграничных регионов.