Необходимо строить и укреплять мосты: Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты иностранных послов

Во Дворце Независимости собрались представители самых разных государств мира. И европейского континента (это Испания, Швеция), и африканского (Джибути, Мали). В числе стран также Уругвай, Чили, Лаос. Обращаясь к послам, глава государства в очередной раз подчеркнет: многовекторность в белорусской внешней политике была и останется приоритетом.

Новости Беларуси. В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается принципов открытости, равноправия и справедливости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается открытости, честности, равноправия и справедливости. Сейчас, когда ситуация в мире далека от спокойной, эти подходы особенно ценны. Именно последовательная и прагматичная политика помогла нам нормализовать и укрепить отношения с западными странами.

Мы смогли преодолеть разногласия и сейчас строим новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов.

Сегодня необходимо строить и укреплять мосты – политические, экономические, гуманитарные – между странами и различными интеграционными объединениями как на Западе, так и на Востоке. Искать как можно больше точек соприкосновения, которые будут объединять страны и народы.

Нельзя недооценивать объединяющую силу культуры и спорта. В 2019 году Беларусь примет II Европейские игры, а в 2021 мы вместе с Латвией чемпионат мира по хоккею. Я искренне надеюсь, что среди участников и гостей этих масштабных состязаний будут представители ваших стран.