В Сараево проходит заседание глав правительств государств – членов Центрально-Европейской инициативы

Новости Беларуси. Приоритеты председательства Беларуси в Центрально-Европейской инициативе в 2017 году 13 декабря будут озвучены в Сараево. В столице Боснии и Герцеговины началось заседание глав правительств государств – членов этого объединения. В него входят 18 стран.

Отметим, что Беларусь впервые возглавит региональную организацию вне постсоветского пространства. Участники нынешней встречи обсудят перспективы сотрудничества в рамках объединения, возможности расширения торгово-экономических связей и реализации совместных инфраструктурных проектов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.