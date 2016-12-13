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В Сараево проходит заседание глав правительств государств – членов Центрально-Европейской инициативы

13 декабря 2016 10:20
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Новости Беларуси. Приоритеты председательства Беларуси в Центрально-Европейской инициативе в 2017 году 13 декабря будут озвучены в Сараево. В столице Боснии и Герцеговины началось заседание глав правительств государств – членов этого объединения. В него входят 18 стран.

Отметим, что Беларусь впервые возглавит региональную организацию вне постсоветского пространства. Участники нынешней встречи обсудят перспективы сотрудничества в рамках объединения, возможности расширения торгово-экономических связей и реализации совместных инфраструктурных проектов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Евросоюз

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