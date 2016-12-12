День нейтралитета в Туркменистане: с национальным праздником Президента страны поздравил Александр Лукашенко

Новости Туркменистана. В Туркменистане 12 декабря день нейтралитета. С национальным праздником Президента этой страны и туркменский народ поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Обретение Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета, поддержанного Генассамблеей ООН, послужило залогом устойчивого развития и процветания вашего государства, укрепило его авторитет на международной арене. Только мир и безопасность способны обеспечить прогресс и благополучие общества. Поэтому Беларусь, как и Туркменистан, стремится к уважительному и равноправному диалогу со всеми без исключения партнерами», – говорится в поздравлении белорусского лидера.