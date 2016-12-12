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Беларусь и США готовы к переходу на более высокий уровень в деловых отношениях

12 декабря 2016 16:35
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Новости Беларуси. Беларусь и США активизируют сотрудничество в сферах финансов и инвестиций, высоких технологий, сельского хозяйства и энергетики.

Такие договоренности достигнуты в ходе визита нашей делегации в Соединенные Штаты Америки.

В ее состав вошли заместитель главы Администрации Президента Беларуси Николай Снопков, помощник Президента Всеволод Янчевский, представители руководства Нацбанка, Минфина, Минэкономики и других министерств.

Белорусская делегация провела переговоры в ряде ключевых правительственных агентств США: Госдепартаменте, Министерстве торговли, Федеральной комиссии связи, Министерстве сельского хозяйства и других.

Встречи показали готовность сторон к переходу деловых американо-белорусских отношений на новый, более высокий уровень,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Беларусь-США

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