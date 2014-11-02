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В самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках проходят выборы глав и депутатов парламентов

02 ноября 2014 13:30
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Новости Украины. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках 2 ноября проходят выборы глав и депутатов парламентов. На данный момент явка избирателей достигла около 20%.

Ожидается, что в этом голосовании примут участие более 3 миллионов человек. Однако многие европейские страны отказались признавать выборы легитимными.

Тем временем жителям Донбасса раздают гуманитарную помощь от России. По 50 автомобилей с продуктами питания, медикаментами и топливом прибыли в Донецк и Луганск. Это уже 5 гуманитарный российский конвой. Сообщается, что в ближайшее время на юго-восток Украины отправится еще одна автоколонна с гуманитарной помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в Украине

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