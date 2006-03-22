В повестке весенней парламентской сессии

Совет Палаты представителей Национального Собрания Беларуси сегодня определил новые вопросы для рассмотрения на очередной весенней парламентской сессии. В списке законопроектов - поправки в Гражданский процессуальный кодекс Беларуси по вопросам подготовки дел к судебному разбирательству, изменения и дополнения в Кодекс о браке и семье и в Инвестиционный кодекс. В перечне значатся также законопроекты: об охранной деятельности, о республиканских государственно-общественных объединениях, о транспортно-экспедиционной деятельности. Депутаты планируют ратифицировать на предстоящей сессии соглашение между Беларусью и Германией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. В ходе сегодняшнего заседания председатель Палаты представителей Владимир Коноплев поздравил депутатов с победой действующего президента на прошедших выборах и поблагодарил их за активную работу с избирателями в округах.