Прямой эфир

В повестке весенней парламентской сессии

22 марта 2006 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Совет Палаты представителей Национального Собрания Беларуси сегодня определил новые вопросы для рассмотрения на очередной весенней парламентской сессии. В списке законопроектов - поправки в Гражданский процессуальный кодекс Беларуси по вопросам подготовки дел к судебному разбирательству, изменения и дополнения в Кодекс о браке и семье и в Инвестиционный кодекс. В перечне значатся также законопроекты: об охранной деятельности, о республиканских государственно-общественных объединениях, о транспортно-экспедиционной деятельности. Депутаты планируют ратифицировать на предстоящей сессии соглашение между Беларусью и Германией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. В ходе сегодняшнего заседания председатель Палаты представителей Владимир Коноплев поздравил депутатов с победой действующего президента на прошедших выборах и поблагодарил их за активную работу с избирателями в округах.

Другие новости рубрики

Все новости
22 марта 2006 07:54

МИД России уполномочен заявить

21 марта 2006 14:38

Борис Грызлов об итогах президентских выборов в Беларуси

21 марта 2006 14:37

Оппозиция бузит