Оппозиция бузит

Выборы президента Беларуси, согласно существующему в стране законодательству и международным нормам, признаны состоявшимися. Главой государства вновь избран Александр Лукашенко. Однако оппозиция не желает признавать очевидное поражение и: бузит. Вчера к семи часам вечера на Октябрьской площади столицы собралось порядка двух с половиной тысяч человек. Уже в начале восьмого <лидер> оппозиции Александр Милинкевич в очередной раз заявил: выборы незаконны, будем добиваться непризнания их. Прозвучал призыв брать пример с киевского майдана - разбивать палатки, держаться до последнего, звонить знакомым, чтобы те подвезли теплую одежду и горячие напитки. Но друзья и знакомые, видимо, что-то не поняли и вместо <горячих> привезли горячительные напитки, а проще - спиртное. А это уже нарушение Кодекса об административных нарушениях. И, судя по коробкам, <харчи> прибыли на площадь явно ни от родственников и друзей... Сотрудники милиции проявили максимум сдержанности по отношению к участникам несанкционированной акции. В конфликты не вступали, просто поддерживали порядок.