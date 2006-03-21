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Борис Грызлов об итогах президентских выборов в Беларуси

21 марта 2006 14:38
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Председатель Госдумы, лидер партии "Единая Россия" Борис Грызлов считает, что нет никаких оснований ставить под сомнение итоги президентских выборов в Беларуси и победу на них Александра Лукашенко.Он уверен, что принципиально неверной является сама постановка вопроса о проведении повторных выборов (на этом настаивает белорусская оппозиция, поддерживаемая рядом европейских международных структур). "Это исключено - как по форме, так и по содержанию", - отметил Борис Грызлов.

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