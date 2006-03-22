МИД России уполномочен заявить

Оценки со стороны БДИПЧ ОБСЕ выборов в Беларуси "уже даже не удивляют, а вызывают все большее разочарование своей предвзятостью". Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД России Михаила Камынина. Представитель российского внешнеполитического ведомства называет очевидным то, что сугубо негативная оценка, содержащаяся в выводах наблюдателей от ОБСЕ, была задана изначально. "Поэтому для тех, кто хотел увидеть белорусские выборы в черных тонах, их реальный ход оказался неинтересным, - указал он. - В общем-то, это осталось бы проблемой самого БДИПЧ, если бы не попытка Бюро выдать такую однобокую точку зрения за мнение международного сообщества". В миссии краткосрочных наблюдателей БДИПЧ на выборах в Беларуси приняли участие 39 российских представителей. "Так что у нас есть основания для собственных заключений и для того, чтобы оценить применявшуюся БДИПЧ "методологию" наблюдения", - подчеркнул Михаил Камынин. По его словам, члены "основной команды" и часть долгосрочных наблюдателей БДИПЧ занимались политическим "натаскиванием" краткосрочных наблюдателей на заведомое неприятие результатов выборов. По впечатлению российских наблюдателей - участников мониторинга по линии БДИПЧ, оценки, сделанные от имени этой организации по наблюдению за выборами, мягко говоря, не вполне отражают реальное положение дел, подчеркнул Михаил Камынин. "Вряд ли можно поставить в укор белорусам отсутствие "оглушительно" острой полемики в ходе избирательной кампании, спокойный характер поведения людей на избирательных участках, не вызывающую сомнения процедуру подсчета голосов, - полагает представитель МИД. - Российскими наблюдателями, большинство которых имеет наглядное представление о проведении выборов в других странах, было отмечено рациональное использование международного опыта в сфере организации демократических выборов. Ощущался возросший профессиональный уровень персонала, который обеспечивал выборный процесс ". Представитель МИД России выразил надежду, что итоговый доклад миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами в Беларуси окажется более сбалансированным, объективным, не замыкающимся на воспроизведение "запрограммированного негатива", сообщает БелТА.