Новости Беларуси. В Палате представителей 20 февраля рассмотрели программу деятельности Правительства на 2015 год. В документе заложены три основных принципа: экономическая стабильность, диверсификация экспорта и гибкое реагирование на внешние факторы. А также несколько сценариев развития Беларуси исходя из конъюнктуры рынка. Парламентарии внесли свои предложения в программу. Ее окончательный вариант примут в ближайшее время, после чего документ отправят на рассмотрение в Парламент.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Мы будем стремиться, чтобы была стабильная ситуация и в экономике и тем более в обществе. Мы готовы к тому, чтобы экономика выросла настолько, насколько она сможет вырасти, по крайней мере, чтобы она застабилизировалась не хуже, чем было в прошлом году. Очень внимательно изучим каждый вопрос выступления. Думаю, что при доработке в этот короткий период времени мы попробуем, безусловно, отразить это в программе.

Предложения депутатов касались мер по повышению инвестпривлекательности страны, стимулирования экспорта, реализации жилищной политики. А также социальной сферы.

Документ гарантирует выделение средств на открытие новых рабочих мест в регионах.

Единственное условие – заявка местной власти. Это позволит сократить безработицу в стране. Сейчас в Беларуси количество вакансий превышает число зарегистрированных безработных. И составляет порядка 30 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Филиппович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Как пример, в моем избирательном округе в 2015 году будет введено новое производство. Кроме этого, используя сырье, которое будет выдавать это новое производство Правительство запланировало открыть еще одно производство. Это новые рабочие места, это заработная плата, это развитие социальной сферы, поэтому сегодня я однозначно выступаю за поддержку программы деятельности.