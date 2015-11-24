Прямой эфир

В ООН принята белорусская резолюция по улучшению координации усилий в борьбе с торговлей людьми

24 ноября 2015 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В ООН принята белорусская резолюция по улучшению координации усилий в борьбе с торговлей людьми. Соавторами документа стали почти 60 стран из всех регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резолюция подчеркивает взаимосвязь между устойчивым развитием и искоренением современного рабства. Документ направлен на укрепление сотрудничества и координацию действий всех партнеров по ликвидации этого позорного вида деятельности, на наказание преступников и восстановление достоинства и прав жертв торговли людьми.

# ООН

Другие новости рубрики

Все новости
Делегации Ленинградской области во главе с губернатором 23 ноября посетила Беларусь
23 ноября 2015 16:53

Делегации Ленинградской области во главе с губернатором 23 ноября посетила Беларусь

Корреспонденты СТВ пообщались с предпринимателями из России в Беларуси, а также с любителями отдохнуть в Синеокой
23 ноября 2015 16:52

Корреспонденты СТВ пообщались с предпринимателями из России в Беларуси, а также с любителями отдохнуть в Синеокой

Михаил Пузиков назначен заместителем государственного секретаря Совета безопасности
23 ноября 2015 16:49

Михаил Пузиков назначен заместителем государственного секретаря Совета безопасности