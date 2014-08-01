Итоги заседания в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины

Новости Беларуси. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске. Она представлена в полном составе: экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов и официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине Адельхейд Тальявини.

Стороны планируют обсудить обеспечение безопасного доступа к месту крушения малайзийского лайнера международных экспертов для расследования причин авиапроисшествия, а также запуск процесса освобождения удерживаемых лиц. Стороны по консультациям согласовали возможность привлечения экспертов для отработки технических деталей обсуждаемых вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча проходит в соответствии с договоренностями, достигнутыми накануне между президентами Беларуси и Украины.

Напомним, в ходе телефонного разговора Петр Порошенко обратился к Александру Лукашенко с просьбой привлечь Беларусь в качестве площадки для проведения переговоров. Глава белорусского государства согласился с этой инициативой. На информацию о проведении переговоров на территории Беларуси последовала и реакция международных политических кругов.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Мы неизменно выступаем за переговоры, приветствуем любую возможность, которая для этого предоставляется. В этом смысле ценим предложение Республики Беларусь. Отмечу, что как бы ни относиться к тому, что наши западные партнеры предпринимали в отношении этой страны, пытаясь вводить против нее санкции, отлучать от Совета Европы и т.д., но когда наступила «минута истины», Минск оказался приемлемым для всех в качестве площадки для переговоров между украинскими сторонами. Это говорит о репутации Беларуси на международной арене и о том, что честная политика в итоге признается даже теми, кто испытывают неприязнь к тому или иному государству и его руководителям. Будем приветствовать контакты и благодарим наших белорусских коллег за то, что они помогают украинцам сесть за стол переговоров, чего мы давно добиваемся.

Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел ФРГ:

На встрече между членами контактной группы и представителями Восточной Украины в Минске, запланированной на эту неделю, должны быть согласованы шаги на пути к перемирию. Прекращение огня открывает возвращение к политическим способам решения конфликта.

Сергей Мусиенко, политолог:

Конечно, это первый шаг. Как повернутся события мы пока не можем прогнозировать. Попытки такие в Брюсселе и в Женеве, и Париж предлагал, и Берлин - не получались. Может получится у нас. То, что выбрана столица СНГ, братская славянская республика - мы, по крайней мере, можем разговаривать на одном языке - это не требует перевода, - это уже великое дело. Потому что в этих вопросах очень важны нюансы, конфиденциальность, какие-то уступки. Минск - это способен обеспечить.

Кстати, в Минск приехали и представители юго-востока Украины. И, возможно, этот прямой диалог, который организован на белорусской земле и станет серьезным импульсом, может быть первым шагом к урегулированию той сложной ситуации, которая сложилась в Украине.

Обновлено в 10.30 01.08.2014

Участники трехсторонней контактной группы по Украине достигли договоренностей по основным обсуждавшимся вопросам.



Известно, что трехсторонняя контактная группа приняла решение о первоочередном освобождении значительного числа захваченных на Донбассе лиц. Участники встречи договорились о создании механизма, который позволит контролировать соглашение о прекращении огня. Так же решено обеспечить безопасный доступ международных следователей к месту аварии малазийского авиалайнера. Напомним, с 31 июля боевые действия в зоне крушения приостановлены. Ожидается, что 1 августа для международных экспертов откроется «Зелёный коридор».

Ертугрул Апакан, глава наблюдательной комиссии ОБСЕ в Украине:

Мы надеемся, что наша группа сможет ежедневно добираться до места катастрофы через этот коридор, чтобы провести расследование авиакрушения, которое может занять до 3-4 недель.

Сообщается, что во время переговоров трехсторонней контактной группы, стороны договорились провести очередные консультации. Не исключено, что они состоятся уже на предстоящей неделе.

Обновлено в 19.30 01.08.2014

Первым шагом для прекращения огня на территории юго-востока Украины должно стать освобождение удерживаемых сторонами лиц. Такую информацию распространила ОБСЕ после переговоров контактной группы в Минске.

Путь к урегулированию конфликта накануне обсуждали посол России в Украине Михаил Зурабов, экс-президент Украины Леонид Кучма, представители ОБСЕ и самопровозглашенной Донецкой народной Республики.

Встреча прошла в соответствии с договорённостями, достигнутыми в ходе телефонного разговора между президентами Беларуси и Украины. Пётр Порошенко обратился к Александру Лукашенко с просьбой привлечь Беларусь в качестве площадки для проведения переговоров.

Николай Самосейко, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Беларусь — это чуть ли не единственная страна на постсоветском пространстве, и даже европейском, у которой хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, и с Евросоюзом. Это та страна, которая выступает за мир, за стабильность. Политика добрососедства является оной из составляющих многовекторной внешней политики РБ, основа которой в том, что мы всегда выступали за диалог, добрососедство и мирное сосуществование.

Юрий Павловец, политолог:

Переговоры - это, пожалуй, единственная возможная конструктивная позиция сторон. Потому что переводить все в военное русло — ни к чему хорошему не приведет. Только к человеческим жертвам. Есть прекрасные примеры того, что стороны не смогли договориться и это приводит практически к гражданской войне. Это Сирия, это Ливия.

Напомним, трёхсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины приняла решение о прекращении огня в зоне крушения Боинга «Малайзийских авиалиний». По словам Посла России в Беларуси, переговоры контактной группы и представителей ополчения, возможно, продолжатся на следующей неделе. Платформой для диалога и в этом случае может стать Минск. Александр Суриков отметил, что вчерашние договорённости уже принесли реальный результат.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Группа, состоящая из голландцев и австралийцев, проехала на место крушения самолета. И вернулась обратно. То есть опробовала маршрут доступа международной миссии для работы на месте падения самолета. Это прямо касается вчерашних договоренностей.