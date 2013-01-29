Прямой эфир

Из-за беспорядков в Египте посольства рекомендуют туристам не покидать курортных зон

29 января 2013 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. С новой силой вспыхнули беспорядки в Египте. Стрельба и яростные столкновения фиксируются не только в регионе Суэцкого канала, но и в столице страны Каире. Введения чрезвычайного положения не смогло стабилизировать ситуацию, обострившуюся накануне второй годовщины «Арабской весны».

Недовольные политикой новой власти требуют от главы государства сформировать правительство широкой коалиции и наказать чиновников, виновных в гибели людей. За пять дней столкновений число жертв уже превысило 50 человек. Посольства рекомендуют отдыхающим в Египте не покидать пределов курортных зон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки в Египте # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси к 2015 году будет завершена модернизация здравоохранения
28 января 2013 17:30

В Беларуси к 2015 году будет завершена модернизация здравоохранения

Из-за вынесения смертного приговора 21 египтянину в трех провинциях начались массовые беспорядки
28 января 2013 15:31

Из-за вынесения смертного приговора 21 египтянину в трех провинциях начались массовые беспорядки

Пенсионная реформа в Украине: При минимальной пенсии в 900 гривен – бывшие чиновники получают по 100 тысяч
28 января 2013 05:23

Пенсионная реформа в Украине: При минимальной пенсии в 900 гривен – бывшие чиновники получают по 100 тысяч