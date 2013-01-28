Новости Беларуси. В Беларуси к 2015 году будет завершена модернизация здравоохранения. А потому основное внимание теперь необходимо сконцентрировать на создании сильных научных школ в медицине. На это обратил внимание Александр Лукашенко, посещая Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии.

История Центра насчитывает 80 лет. За годы здесь прошли лечение десятки тысяч пациентов. Но теперь возможностей еще больше. Если раньше хирургам приходилось проводить операции в разных больницах города, то теперь все собрано здесь, в одном комплексе. Благодаря реконструкции и строительству операционного блока.

Вот так выгладил тогда еще просто Институт неврологии в начале 2000-ых: у медиков были разработки, а вот базы, где могли бы их внедрять в жизнь и реально помогать людям, не было. Белорусские нейрохирурги в советские времена считались одними из самых сильных. Чтобы поставить эту отрасль на ноги, и приняли решение создать научно-практический Центр.

По поручению главы государства началась реконструкция. Она завершилась несколько месяцев назад. 28 января президент приехал лично посмотреть как работает Республиканский центр. Правда, к самими медикам накопилась масса вопросов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Порядка в минском здравоохранении нет. Даже дожились до того, что, говорят, в 11 часов обход в больнице – это не везде закон. Мягко говоря. Разумно проверить как это. Может, это неточная информация. Но раз люди говорят, значит что-то есть.

Что касается самого Центра, то его оборудование можно сравнить с космическим. Оснащению могут позавидовать многие клиники мира.

Этот аппарат МРТ – пока единственная модель в восточной Европе. Теперь ни одна патология не скроется от глаз врача. Кроме того, специалист может сразу рассчитать точечно каждый шаг операции.

Александр Антоненко, заведующий рентгенологическим отделением Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии:

Например, нейрохирург видит, что опухоль здесь. Ни в коем случае нельзя оперировать. Раньше все это было в слепую. Сейчас, благодаря всему этому, нейрохирург может спланировать операцию.

А этот компьютерный томограф за несколько секунд совершает сразу 128 снимков. Не зря же врачей этого профиля называют ювелирами. Один неверный шаг – и шансы на спасение пациента невелики. Но только не с этой оптикой в операционных – операция проходит действительно с ювелирной точностью.

Андрей Танин, директор Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии:

Идет удаление опухоли спинного мозга. Тщательность и высокое увеличение дают возможность более тщательного удаления, но на это требуется больше времени.

Когда-то, при Советском Союзе, Белорусский институт неврологии был региональным подразделением Московского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши кадры были разбросаны по всей стране. Сейчас это самостоятельный Центр с передовыми технологиями. И неудивительно, что многие уехавшие когда-то специалисты возвращаются обратно, ведь наука и практика, кадры собраны теперь под одной крышей.

Медики признаются: с таким оборудованием можно творить чудеса. Ужасная операция, но жизненно необходимая (трепанация черепа) уходит в прошлое. Во многих случаях до 40% операций уже стали минимальноинвазивными, то есть минимальная травма мозга при максимальной эффективности хирургического вмешательства. Напоминанием о нем останется только небольшой шрам.

Эндоскоп – рабочий инструмент до 1 см вводится в структуру мозга, и проводятся необходимые манипуляции. Таким образом через минимальный доступ могут удалить новообразования 5 и более сантиметров в диаметре.

Осуществляется также лечение пораженных сосудов ренгеноэндоваскулярным методом. В результате кровоснабжение мозга нормализуется.

Андрей Танин, директор Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии:

Ежедневно, 4 дня в неделю, здесь проводится как минимум одна операция такой сложности. Раньше мы посылали детей за границу. Один этап операции стоил 40 тысяч долларов.

Современным оборудованием оснащены и реанимационные отделения. Президент пообщался также с пациентами Центра.

Первое недомогание Доминика Ивановна почувствовала после выхода на пенсию. С каждым месяцем ситуация становилась все хуже. Казалось, что скоро и вовсе не сможет ходить – сложное иммунное заболевание центральной нервной системы. Здесь научились оказывать помощь таким пациентам. Единственное, что их отличает от обыкновенных людей, – профилактический курс лечения.

Очередей на операции нет. Теперь перед пациентом стоит задача укреплять свои позиции в регионах страны. Чтобы пациент не ехал в столицу, а помощь получал на месте.

Александр Лукашенко:

Это великое дело. И отсюда, насколько это возможно, мы должны идти в область. Область, районы. В зависимости от того, какая там операция.

Современное оборудование есть, теперь важно создать школу, готовить кадры, сохранять преемственность, передавать опыт. Каждый высококлассный специалист должен оставить после себя не менее трех учеников, обладающих такими же знаниями.

Александр Лукашенко:

На Смеяновича жалуются, что он боится пропустить вперед себя 5-6 человек, которые там, вроде, уже диссертации написали и прочее. Я не хочу сказать, что Смеянович плохой человек. Но вот такая информация.

Это проблема. И в здравоохранении можно это на первое место поставить, где ревностно относятся, кто идет за спиной, где опыт талантливый человек, если может передать, то только своим детям, и так далее. Сколько таких фактов было. Их надо видеть. И выжигать это каленым железом. И если не дай Бог Смеянович уйдет на пенсию, вообще уйдет, и не оставит после себя троих Смеяновичей, про него надо забыть вообще. Хоть он и светила в нашей стране. Трое Смеяновичей должно быть и целая плеяда под ними.

Для нас наиважнейшая задача – это школа. Мы столько денег вложили в подобные Центры, по всей стране пооткрывали, полторы сотни тысяч человек приезжают сюда лечиться со всего мира, 70 стран мира лечатся здесь, оперируемых. Это же о чем-то говорит. Поэтому надо создавать школы и не почивать на лаврах.

Суперсовременное оборудование, на самом высоком мировом уровне, самый современный Центр. Пожалуйста, работайте. Здесь надо создать очень эффективную, мощную, наукоемкую, с хорошими кадрами школу. Вот что нам здесь нужно.

Современных Центров наподобие этого в республике уже почти два десятка. В этом списке РНПЦ «Трансплантации органов и тканей» – первый в СНГ по числу операций. Их вдвое больше, чем в России, и в 12 раз, чем в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трансплантация органов в Беларуси на хорошем европейском уровне. При этом услуги для граждан бесплатны. А об их качестве лучше всего говорит очередь из иностранцев, приезжающих даже из самых развитых в этом смысле государств.

Отечественным брендом стал РНПЦ «Мать и дитя». Шанс родить своего ребенка здесь появляется даже казалось бы в самых безнадежных случаях. Главный результат работы Центра – снижение уровня материнской смертности более чем в четыре раза и младенческой – вдвое. Это лучший показатель в СНГ и соответствие уровню Германии, Франции, США.

В еще одном РНПЦ, «Кардиология», отечественные хирурги впервые в СНГ провели трансплантацию донорской артерии в берцовый сегмент. Затем – одновременную пересадку сразу двух органов – сердца и почки.

Уникальные операции свидетельствуют о самом высоком уровне белорусских медиков.

С переоснащением Центров вырос экспорт услуг. В прошлом году в республиканских медучреждениях прошли курс лечения более 130 тысяч иностранцев из 70 государств. Но главное – у белорусов есть возможность получать бесплатную квалифицированную помощь врачей. Деньги, вложенные в переоснащение Центров, немаленькие, но именно они решают основную задачу – снижение смертности и повышение рождаемости в стране.

Данные и реализованные поручения уже дают свои плоды. Беларусь практически вышла на уровень естественного прироста населения.

Александр Лукашенко:

В 2002 год у нас шесть человек на 1000 человек была смертность. И вот она, цена вот этих миллиардов, которые позволили выйти вот, один. В 6 раз практически мы сократили естественный отток, в 6 раз. На 6 тысяч в прошлом году родилось больше и на 9 тысяч меньше умерло. Мы практически вышли вот на этот уровень, когда у нас начнется прирост населения. И до 2015 года, кровь с носа, мы это должны сделать. Это важнейшая задача всей медицинской общественности: выйти на естественный прирост, кроме миграции. Это важнейшая задача.

Отечественные врачи разрабатывают и внедряют новые методы лечения, профилактики заболеваний. Многие из них отмечены премиями.

Президент еще раз подтвердил мысль, что труд медиков, которые делают действительно уникальные операции, должен хорошо оплачиваться. Это стимул удерживать кадры, а молодым стремиться к профессиональным успехам.

Речь шла и о повышении зарплат работникам этой сферы, но при условии максимальной отдачи делу. Зарплаты могут быть подняты в том числе и за счет наращивания экспорта медицинских услуг. Но это ни в коем случае не должно быть в ущерб населению Беларуси.

Александр Лукашенко:

Мы же с весны начнем шевелить здравоохранение так, что у кого-то в глазах заблестит. Хватит уже плакаться, что у нас врачи нищие, врачи бедные, они такие-сякие. Пора врачам давать результат. Все получают одинаковое образование, все в одинаковых условиях, но Смеяновичи не везде появляются. Поэтому как с учителей, так и с врачей будет железный спрос.

Да, мы зарплату повысим, оптимизируемся, лишнее уберем, но и спросим.

Полностью завершить модернизацию учреждений здравоохранения республики должны до конца 2015 года. В то же время остается актуальной проблема койко-мест для Минска. В этой связи в столице планируется строительство еще одной клиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Оптимизация, оптимизация, еще раз оптимизация. Надо утрясти все. И тогда не жалко. Если мы будем видеть, что он работает в нагрузку полную, чего жалеть ему зарплату.

Смотри, чтобы здесь был порядок, а то мы вот создадим дворцы. Это же дворец, причем начиненный оборудованием, и самый дорогостоящий квадратный метр, если под ключ брать. А если не будет души, если не будет врача, так никому не нужен этот дворец.

Когда он мне год назад говорил, что обращают внимание на отношение к пациенту. Я думал, что что-то не то говорил, как может врач плохо относиться. Но когда попытался изучить эту проблему, оказывается, она действительно есть. И очень острая.

Порядок должен быть железобетонный в клиниках. Но это зависит от руководителя. Будет хороший руководитель – будет порядок здесь. Поэтому не надо назначать «по знакомству», «по родству», а выбирать крепких управленцев. И они организуют здесь процесс.