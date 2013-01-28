Из-за вынесения смертного приговора 21 египтянину в трех провинциях начались массовые беспорядки

Новости Египта. В трех провинциях Египта — Порт-Саиде, Суэце и Исмаилии — где за выходные в беспорядках были убиты 49 человек, введён режим чрезвычайного положения. Причиной для массовых столкновений в Порт-Саиде стало вынесение судом смертного приговора 21 участнику прошлогодних футбольных беспорядков, в которых погибли более 70 человек.

После оглашения приговора сторонники осужденных начали штурмовать здание следственного изолятора, пытаясь вызволить заключенных. В ходе столкновений погибли несколько десятков человек. Чтобы взять ситуацию под контроль в город были введены войска. Ситуация в стране до сих пор остаётся крайне накалённой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.