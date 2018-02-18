В Могилёвской городской больнице организовали участок для выборов в местные Советы

Новости Беларуси. На одном из Могилевских избирательных участков голосование уже завершилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокую активность показали пациенты городской больницы скорой помощи. Участок для голосования расположился в актовом зале. В избирательной комиссии – люди в белых халатах. Для тяжелых больных голосование организовали прямо в палатах.



Елена Лопатина, пациент Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

Очень хорошо, что такие сделаны участки. Я могу прийти несмотря на то, что нахожусь в медицинском учреждении. Лежу ни день, ни два. Я пришла и проголосовала.



Григорий Лазаренко, наблюдатель на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва:

Голосование проходит организовано, аккуратно и без всяких эксцессов. Думаю, что эти выборы пройдут также организованно, как и предыдущие.