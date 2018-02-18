«Это действительно хороший кадровый потенциал». Мясникович – о кандидатах в депутаты на выборах в местные Советы

Новости Беларуси. Большой интерес избирателей на нынешних выборах говорит о желании участвовать в жизни страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение высказал председатель Совета Республики.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Очень много достойных кандидатов. Безусловно, не побоюсь так сказать, это действительно хороший кадровый потенциал, это кадровый резерв, есть из кого выбирать.

Эти люди, как мне представляется, хотят сами строить свою страну, и это надо приветствовать. Это надо всячески поддерживать для того, чтобы действительно состоялись те ожидания, те амбиции, с которыми и избиратели, и кандидаты в депутаты пришли на выборы.