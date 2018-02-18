Прямой эфир

«Это действительно хороший кадровый потенциал». Мясникович – о кандидатах в депутаты на выборах в местные Советы

18 февраля 2018 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Большой интерес избирателей на нынешних выборах говорит о желании участвовать в жизни страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение высказал председатель Совета Республики.  

«Это действительно хороший кадровый потенциал». Мясникович – о кандидатах в депутаты на выборах в местные Советы-1

Михаилу Мясниковичу в бюллетене для голосования предстояло выбрать одну из четырех фамилий.  

«Это действительно хороший кадровый потенциал». Мясникович – о кандидатах в депутаты на выборах в местные Советы-4

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:  
Очень много достойных кандидатов. Безусловно, не побоюсь так сказать, это действительно хороший кадровый потенциал, это кадровый резерв, есть из кого выбирать.  

Эти люди, как мне представляется, хотят сами строить свою страну, и это надо приветствовать. Это надо всячески поддерживать для того, чтобы действительно состоялись те ожидания, те амбиции, с которыми и избиратели, и кандидаты в депутаты пришли на выборы.  

# Михаил Мясникович # Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

Другие новости рубрики

Все новости
«Страх только один: чтобы население не восприняло негативно итоги выборов» – Ермошина
18 февраля 2018 12:43

«Страх только один: чтобы население не восприняло негативно итоги выборов» – Ермошина

Глава ЦИК рассказала о фактах, которые ее поразили во время избирательной кампании
18 февраля 2018 12:35

Глава ЦИК рассказала о фактах, которые ее поразили во время избирательной кампании

Лидия Ермошина: «У нас очень активно прошла с точки зрения явки избирателей данная избирательная кампания»
18 февраля 2018 12:24

Лидия Ермошина: «У нас очень активно прошла с точки зрения явки избирателей данная избирательная кампания»