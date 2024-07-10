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30 лет с народом. Анонс фильма к юбилею института президентства в Беларуси

10 июля 2024 06:21
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Единого государства, занимающего 1/6 часть суши больше не будет.

30 лет с народом. Анонс фильма к юбилею института президентства в Беларуси-1

Как зарождался институт президентства Беларуси?

30 лет с народом. Анонс фильма к юбилею института президентства в Беларуси-4

Страна продолжала катиться в пропасть, и никакая парламентская демократия не могла ее спасти.

Первые выборы главы государства.

30 лет с народом. Анонс фильма к юбилею института президентства в Беларуси-7

Шли просто реки людей голосовать.

30 лет с народом. Анонс фильма к юбилею института президентства в Беларуси-10

Чья программа стала самой главной для народа и почему?

30 лет с народом. Анонс фильма к юбилею института президентства в Беларуси-13

Люди хотели, чтобы в стране был порядок, чтобы пришел хозяин.

Как Президент выводил страну из кризиса, придал импульс развития всем отраслям?

От первого зерноуборочного комбайна до космических высот в фильме к 30-летию института президентства на телеканале СТВ 10 июля в 18:45.

# Государственная политика # Александр Лукашенко

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