30 лет с народом. Анонс фильма к юбилею института президентства в Беларуси

Единого государства, занимающего 1/6 часть суши больше не будет.
Единого государства, занимающего 1/6 часть суши больше не будет.
Как зарождался институт президентства Беларуси?
Страна продолжала катиться в пропасть, и никакая парламентская демократия не могла ее спасти.
Первые выборы главы государства.
Шли просто реки людей голосовать.
Чья программа стала самой главной для народа и почему?
Люди хотели, чтобы в стране был порядок, чтобы пришел хозяин.
Как Президент выводил страну из кризиса, придал импульс развития всем отраслям?
От первого зерноуборочного комбайна до космических высот в фильме к 30-летию института президентства на телеканале СТВ 10 июля в 18:45.