30 лет с народом. Анонс фильма к юбилею института президентства в Беларуси

Единого государства, занимающего 1/6 часть суши больше не будет.

Страна продолжала катиться в пропасть, и никакая парламентская демократия не могла ее спасти.

Чья программа стала самой главной для народа и почему?

Люди хотели, чтобы в стране был порядок, чтобы пришел хозяин.

Как Президент выводил страну из кризиса, придал импульс развития всем отраслям?