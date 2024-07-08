Прямой эфир

Китай поддерживает заявку Беларуси на получение статуса партнёра БРИКС

08 июля 2024 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Китай поддерживает заявку Беларуси на получение статуса партнера БРИКС. Об этом было заявлено в Пекине на переговорах министров иностранных дел Беларуси и КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай поддерживает заявку Беларуси на получение статуса партнёра БРИКС-1

Для закрепления договоренностей, достигнутых Александром Лукашенко и Си Цзиньпином во время саммита ШОС в Астане, в Китае продолжает работу делегация МИД Беларуси. Ее возглавляет министр Максим Рыженков. В повестке четырехдневного визита вопросы текущего состояния дел как политико-дипломатического, так и экономического характера. Ключевая встреча предстоит с руководителем МИД КНР Ван И. Уже состоялись протокольные, но весьма важные официальные мероприятия, связанные с торжественным поднятием государственного флага Беларуси в штаб-квартире ШОС в Пекине.

# Международное сотрудничество # Максим Рыженков

Другие новости рубрики

Все новости
США объявили о дополнительной военной помощи Украине. Как это повлияет на ситуацию?
08 июля 2024 07:41

США объявили о дополнительной военной помощи Украине. Как это повлияет на ситуацию?

Делегация МИД Беларуси продолжает работу в Китае
08 июля 2024 06:35

Делегация МИД Беларуси продолжает работу в Китае

Вступление Беларуси в ШОС позволит снизить зависимость от доллара – эксперты
08 июля 2024 06:14

Вступление Беларуси в ШОС позволит снизить зависимость от доллара – эксперты