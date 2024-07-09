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На саммите НАТО хотят продлить украинский конфликт – политолог объяснил, чего боятся на Западе

09 июля 2024 17:48
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В Вашингтоне стартовал трехдневный саммит НАТО. Формально участники блока отмечают 75-летие Альянса, однако главной темой встречи является Украина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках саммита планируется выделить 40 миллиардов долларов для продолжения конфликта в 2025 году, создать постоянный центр для поставок оружия в Висбадене, а также выработать итоговую формулировку для Украины, напрямую не связанную со вступлением в Альянс.

Подробности расскажет Андрей Лазуткин.

Трамп угрожает положению НАТО

На саммите НАТО хотят продлить украинский конфликт – политолог объяснил, чего боятся на Западе-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Главный вопрос, который решают в НАТО – как финансировать украинский проект, если к власти придет Трамп. У него с НАТО большие противоречия – было озвучено о планах распустить Альянс, отказаться от обороны тех стран, которые платят меньше 2 % ВВП и переложить расходы НАТО в Европе на самих европейцев. Планируется и пересмотр устава, и отказ от самой идеи коллективной обороны. То есть будет вообще непонятно, зачем туда вступать.

А структуры НАТО хотят оставить все как есть. Поэтому задача саммита – не дожидаясь победы Трампа, подписать международные договоры, которые бы позволили продолжать боевые действия еще хотя бы год. Зачем это им? На войне зарабатывают все производители оружия, какие есть в Европе, плюс логистика, продажа топлива, запчастей, оборудования, ремонт, военное строительство, медикаменты.

И чем дольше будет идти война, тем больше на ней заработают европейские и американские концерны. Деньги на оборонные контракты дают американцы, но под залог украинских активов. Это схема, похожая на ломбард: земли, порты, иная госсобственность находятся в оперативном управлении американских фондов, и если Украина откажется платить по долгам, европейцы не получат ничего, а американцы заберут себе огромные объемы недвижимости.

На саммите НАТО хотят продлить украинский конфликт – политолог объяснил, чего боятся на Западе-4

Андрей Лазуткин:
Больше всего их интересует зерно и порты для его транспортировки. Потому что даже в разрушенной стране без нормальной медицины, промышленности, образования можно успешно заниматься сельским хозяйством – Африка тому пример. Понятно, всю эту сельхозпродукцию они будут продавать в Евросоюз, рядом большой рынок. Поэтому и контрнаступ год назад проводили на юге. Задумка была – возвращение под контроль южных портов, земель сельскохозяйственного назначения и заодно обнуление результатов СВО для России – разрыв сухопутного коридора в Крым.

Но сегодня речь на саммите уже не идет о финансировании крупных операций. Как было заявлено, 40 миллиардов, которые хотят получить – это минимум, необходимый для обороны на год, то есть конфликт просто затягивают. Кроме того, есть проблемы с моралью армии и уклонистами, надо им показать, ради чего ведется война. Раньше считалось, что ради вступления в НАТО и ЕС, а тут получается, Путин не против вхождения в Евросоюз, правда, без 4 областей, а само НАТО под угрозой роспуска из-за Трампа. Поэтому нужно громкое заявление саммита, что мы с вами, мы вас не бросим – давайте, умирайте дальше.

Что происходит на поле боя?

Андрей Лазуткин:
Что сегодня происходит на поле боя? Получилась такая двухходовка. На первом шаге было организовано наступление в Харьковской области, куда Украина перебросила все доступные резервы, а дальше шла игра вокруг второго направления удара. Украинская разведка считала, что это будет Сумская область, создавалась оборонительная группировка на белорусском направлении, но их обманули, основной удар и главное направление летнего наступления теперь под Торецком в ДНР. Там была прорвана линия обороны, которая строилась с 2014 года, и идет постоянное продвижение.

На саммите НАТО хотят продлить украинский конфликт – политолог объяснил, чего боятся на Западе-7

В ответ Зеленский требует от Запада больше оружия: у них хватает людей, но они не могут сформировать бригады. Нет самого простого: касок, бронежилетов – все это надо где-то брать. Плюс мобилизованные не считаются надежными – они воюют хуже. В итоге получается ситуация, когда резервы по линии фронта распределяются неравномерно. Есть «пожарные команды», которые бросают на сложные направления, а есть участки, слабо прикрытые. Это позволяет России давить на всей линии фронта и продвигаться там, где оборона слабее – вот это общая тактика РФ.

Ранее в ВСУ несколько месяцев был снарядный голод (но снаряды поставили к харьковскому наступлению), также были проблемы с ПВО, что позволило России выбивать энергетику, а сейчас, как видим, эффективно поражаются аэродромы и даже столица. Тем не менее какие-то установки ПВО Украине дали, то есть России не дают создать длительное преимущество ни в чем. И пока такого преимущества нет (а главный фактор – это артиллерия и снаряды к ней), не получается сконцентрировать крупные силы для масштабных действий.

В итоге везде по линии фронта бои ведутся силами уровня роты – более крупное скопление сил спрятать невозможно, разведка все видит. Но даже если получается скрытно накопить силы – 5 к 1 для наступления, как было в Авдеевке – все равно не получается скрыть второй эшелон, который по военной науке должен сменить первый и идти в прорыв. Поэтому воюет все время первый эшелон, а ему обеспечивают ротации. Вот это такая новая модель современной войны ограниченными силами, где спутники и беспилотники видят все, и поэтому война медленно идет за каждый дом в частном секторе, фермы, лесопосадки. Применяют даже мотоциклы и мопеды, как в Африке, чтобы быстро преодолеть открытое пространство, которое контролируют беспилотники.

На саммите НАТО хотят продлить украинский конфликт – политолог объяснил, чего боятся на Западе-10

«Полумеры – это и есть ожидаемый результат саммита»

Андрей Лазуткин:
Так вот задача саммита НАТО – как можно дольше сохранять такую «медленную» ситуацию, или, как говорят военные, изоляцию поля боя, когда по объективным причинам Россия не может быстро продвигаться, не неся потерь. А эту тактику пытаются перевести в плоскость политики, представить как слабость России на внешней арене. Из последних вбросов, что рассказывает украинская разведка, якобы за Россию будут воевать северные корейцы, потому что другие резервы кончились.

На саммите НАТО хотят продлить украинский конфликт – политолог объяснил, чего боятся на Западе-13

Но в реальности продвижение России (то есть скорость выхода на заявленные границы областей) зависит от объема западных поставок. И натовцы боятся, что в случае победы Трампа может возникнуть временный кризис поставок, чем воспользуется Россия. Вот именно об этой ситуации нынешний вашингтонский саммит. Всем нужны гарантии на следующий год. Понятно, что и Россия в такой ситуации не торопится сворачивать операцию, например, под предлогом переговоров. Путин заявлял о том, что любой формат будет происходить без отвода войск и без какой-то паузы для довооружения Украины. Поэтому даже если переговоры формально начнутся завтра (для чего были визиты Орбана в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон), быстро конфликт не закончится.

Наш Президент ко Дню Независимости кратко рассказал, что ситуация для ВСУ плачевная на фронте. Но Беларусь больше интересует информационный, диверсионный и террористический компонент. Нет никакой гарантии, что все это не начнут использовать против нас в случае заморозки конфликта, скорее, наоборот. Поэтому нужны каналы коммуникации с украинской властью и военными, и в этой логике проводился обмен того же диверсанта Швеца. А в перспективе нужно полноценное мирное урегулирование с участием белорусской стороны, которое даст гарантии против враждебной деятельности с территории Украины.

На саммите НАТО хотят продлить украинский конфликт – политолог объяснил, чего боятся на Западе-16

Андрей Лазуткин:
Судя по тому, что белорусская граница слабо прикрыта с их стороны (там стоит тероборона и погранвойска), нас они не воспринимают как угрозу. Но при этом американцы явно боятся расширения линии фронта, опять же, в условиях, если у власти будет Трамп. Совершенно непонятно, как на действия России тогда будет реагировать, к примеру, Польша или Прибалтика, поэтому и с той стороны тоже есть точка зрения, что надо закончить или заморозить конфликт, скажем так, до прихода Трампа, потому что условия могут поменяться, а огромные деньги вылетят в трубу.

Поэтому сейчас интенсивно, как никогда за все время конфликта, идут международные контакты. Киев уже заявил о готовности к переговорам – и это признак завершения войны. Военной победы с той стороны не видят, потому что на нее не дадут денег и оружия. Но западных игроков много, все они ждут выборов в США, позиция НАТО вообще не ясна в случае прихода Трампа, поэтому принимаются полумеры. Как в поговорке: день простоять и ночь продержаться. Собственно, полумеры – это и есть ожидаемый результат саммита.

А с вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».

# НАТО # Андрей Лазуткин

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