В Минске с 1 декабря запретят продажу плодовых крепленых вин

Новости Минска. В Минске с 1 декабря не будут продавать плодовые крепленые вина. Запрет распространится по всей территории столицы. Первоначальная дата окончания эксперимента — первое февраля.

Однако руководство города уверено, что такая мера будет иметь положительный результат и срок по запрету продажи продлится. В то же время планируется изменить подходы в производстве этого вида алкоголя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Колтович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Эти вина будут заменены на вина производство этих же комбинатов, но без добавления спиртов. Сегодня подлежит критике качество таких вин с добавлением спирта. То есть это будут натуральные вина. Это хорошо.