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В Минске с 1 декабря запретят продажу плодовых крепленых вин

02 ноября 2012 18:32
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Новости Минска. В Минске с 1 декабря не будут продавать плодовые крепленые вина.  Запрет  распространится по всей территории столицы. Первоначальная дата окончания эксперимента — первое февраля.

Однако руководство города уверено, что такая мера будет иметь положительный результат и  срок  по запрету продажи  продлится. В то же время планируется изменить подходы в производстве этого вида алкоголя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Колтович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Эти вина будут заменены на вина производство этих же комбинатов, но без добавления спиртов. Сегодня подлежит критике качество таких вин с добавлением спирта. То есть это будут натуральные вина. Это хорошо.

# Алкоголь

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