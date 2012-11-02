Заседание НОК: куда уходят деньги и как развивать спортивную отрасль?

Новости Беларуси. Вопросы развития спортивной отрасли — это топ-новость на протяжении последнего месяца. На олимпиаде в Лондоне белорусы выступили не лучшим образом. Это не катастрофа, но мы, как граждане, вправе требовать большего. Об этом говорил Президент еще на прошлой неделе. А вчера, 1 ноября, стало понятно, с кого будут требовать (назначены новые министр спорта и вице-президенты НОК). Даст ли кадровая перестановка высокий результат? Об этом и поговорим.

Принципиально новые подходы к развитию спорта. Таков лейтмотив этого заседания исполкома Национального олимпийского комитета. В чем новшества будут заключаться, отчасти уже было понятно. Накануне вице-премьер Анатолий Тозик предлагал сконцентрироваться только на «медальных» видах спорта. В правительстве он отвечает за развитие спорта, курировал и подготовку к олимпиаде. По его мнению, отдельные спортсмены и тренеры переоценили свои возможности. Но дело не только в этом. Предложил изменить систему финансирования видов спорта.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Назрела безотлагательная необходимость провести глубокую системную ревизию всей спортивной отрасли. По моим подсчетам, до трети направляемых туда средств тратятся зря. Сегодня все слишком расхристанно, перепутано и на этой неразберихе паразитирует иждивенчество, очковтирательство и безответственность.

Теперь самое время рассказать о финансовой стороне медали. Для того, чтобы олимпийцы не тренировались в спартанских условиях, известные спортивные державы тратят миллионы и миллиарды. Считают каждый шаг потенциального чемпиона. Зачем такое внимание — тоже абсолютно понятно. Спорт высших достижений уже давно перестал быть просто спортом. В некоторых случаях — это чистая политика. Вспомнить хотя бы историю Московской олимпиады, которую бойкотировали около полусотни стран. Из-за того, что Советский Союз ввел свои войска в Афганистан. Или знаменитое хоккейное противостояние СССР и Канады. На трибунах побывал даже Брежнев. Не думаю, что «генсека» тогда можно было назвать таким уж любителем хоккея. С тех пор цена спортивной медали высокой пробы выросла в разы. Об этом на днях нам рассказал призер Пекинских игр Вадим Девятовский.

Вадим Девятовский, депутат палаты представителей национального собрания Республики Беларусь:

Цена олимпийской золотой медали, если выражаться материально, она уже давно за миллионы. Для меня к большому сожалению, потому что не всегда находишься в равных условиях. Но наши спортсмены порой не благодаря, а вопреки становятся на пьедестал. Но с другой стороны, знаете, вспоминая в каком мы были состоянии после развала советского союза, сегодняшним спортсменам грех жаловаться.

А вообще получается, что спортсмен — это только верхушка айсберга. Если можно так выразиться — инструмент, которым пользуются политики. Поэтому в каждой стране под ним выстроена своя пирамида из функционеров, спортивных чиновников, тренеров. У нас тоже. Только олимпийского эффекта, напомню, мы не заметили. Это и стало поводом глубже взглянуть на проблему. Учитывая тональность олимпийского собрания, которое президент провел на прошлой неделе, что-то подсказывало, что люди с высоких постов «послетали» не просто так. Теперь все встало на свои места. Конечно, списать промахи только на коррупцию проще всего. Если бы не конкретные факты.



Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все должно быть честно, откровенно и принципиально. Не должно быть, как это было у предыдущего Исполкома НОК. Освобожденный вице-президент НОК получал зарплату, равную президентской, а порой и выше. Представительство НОК имели такую зарплату, что стыдно называть. Более того, некоторые бросились утрясать свои личные вопросы за счет НОКа и государства. Я говорю о вашей личной порядочности.

Финансовые достижения отдельных чиновников как-то не сопоставимы с достижениями подшефных им спортсменов. В самом начале мы задавались вопросом, даст ли кадровая перестановка высокий результат. Так вот все, что мы сейчас наблюдаем, больше похоже не столько на развитие отрасли, сколько на наведение в ней порядка. На всех уровнях! В этом смысле запомнилось выступление на олимпийском собрании председателя КГБ и федерации биатлона Вадима Зайцева.

Вадим Зайцев, председатель КГБ, председатель общественного объединения «Белорусская Федерация биатлона»:

Я приведу последний пример по стартам юных биатлонистов. Мы вместе с губернатором посмотрели на условия и на то, как они проводили вечер - где что-то выпито, а что--то приготовлено на следующий вечер. Это подрывает всю работу, которую только мы проводим. Мы агитируем детей, поднимаем патриотический дух, мы их заряжаем на эти спортивные соревнования, а тренера считаю, что таким вот способом нивелируют. Сегодня завершается служебное расследование областным органом. Для того, чтобы, простите, выгнать с работы. Потому что это не допустимо в работе с детьми.

В то же время нам есть, чем гордиться. Есть и олимпийские чемпионы, и «коронные» виды спорта. Много ярких моментов. Помните, как шведов в Солт-Лэйк-Сити в хоккей обыграли...? Наконец, скоро олимпиада в Сочи. И подойти к ней надо достойно. А значит, нельзя не говорить о проблемах.

С вами был Алексей Мартиненок, до свидания!