В Минске открылось отделение посольства Нидерландов

Новости Беларуси. Новую страницу в истории сотрудничества начинают 10 июля Беларусь и Нидерланды. В Минске официально открылось отделение посольства этого европейского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что это событие происходит в год 25-летия дипотношений. За это время в Беларуси создано более сотни совместных предприятий с участием голландского капитала. Нидерланды стабильно входят в десятку стран – основных торговых партнеров Беларуси. Дипломатическое присутствие расширяет возможности и еще подтверждает интерес к развитию отношений как в торгово-экономической сфере, так и в вопросах политики.