В Минске открылось отделение посольства Нидерландов
Новости Беларуси. Новую страницу в истории сотрудничества начинают 10 июля Беларусь и Нидерланды. В Минске официально открылось отделение посольства этого европейского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Примечательно, что это событие происходит в год 25-летия дипотношений. За это время в Беларуси создано более сотни совместных предприятий с участием голландского капитала. Нидерланды стабильно входят в десятку стран – основных торговых партнеров Беларуси. Дипломатическое присутствие расширяет возможности и еще подтверждает интерес к развитию отношений как в торгово-экономической сфере, так и в вопросах политики.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Более 60 дипломатических учреждений и консульских учреждений аккредитовано у нас, здесь штаб-квартира СНГ находится и суд ЕАЭС. Но мы работаем над этим. Несколько стран из так называемой дальней дуги уже заявили о своей готовности открыть посольства в Беларуси. Некоторые даже европейские страны готовы последовать примеру Нидерландов.
Йоханна Брандт, генеральный секретарь Министерства иностранных дел Нидерландов:
Наше двустороннее сотрудничество продвигается. Нидерланды являются членом Евросоюза. Я надеюсь, мы будем активно сотрудничать не только между министерствами, но также между бизнес-кругами, спортивными командами и так далее.