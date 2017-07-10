Александр Лукашенко выиграл первые президентские выборы 23 года назад

Новости Беларуси. 10 июля ровно 23 года, как действующий глава государства – Александр Лукашенко – выиграл первые президентские выборы. «За» проголосовало более 80% электората, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя 10 дней состоялась инаугурация Президента Беларуси. С этого времени началась и новая точка отсчета в суверенной истории нашей страны. По специальной программе год за годом возрождали белорусскую деревню. Не забывали и про районы, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. В результате на этих землях по производству картофеля, мяса и молока удалось обогнать даже некоторые страны СНГ.

За почти четверть века вторая жизнь была дана нашим машиностроительным гигантам. БелАЗ занимает около трети мирового рынка. Завод даже представил уникальную разработку, достойную Книги рекордов Гиннеса, – карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн. Аналогов ему нет во всем мире.

Минский тракторный и автомобильный заводы наладили диалог с партнерами как минимум из 6 десятков стран. Все это время как часы работает социальная сфера – вкладываются средства в развитие медицины, поддерживаются молодые и многодетные семьи.

На международной арене Беларусь известна как донор стабильности и безопасности. Страна стала площадкой для мирного урегулирования конфликта в Украине. Последовательно Беларусь выступает и за интеграцию. Мы участники Союзного государства, Содружества Независимых государств, Евразийского экономического союза.