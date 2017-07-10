«Активно идет взаимодействие по линии энергетиков, таможенных органов, экологии»: в Минске принимают генсекретаря МИД Нидерладов

Новости Беларуси. Беларусь нацелена на развитие двустороннего диалога с Нидерладами по всем направлениям. Речь об этом 10 июля шла в парламенте нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранним утром здесь состоялась встреча председателя Палаты представителей и генерального секретаря Министерства иностранных дел этого западноевропейского государства. Стороны обменялись мнением по некоторым вопросам сотрудничества. Была отмечена позитивная динамика взаимодействия по линии многих министерств и ведомств.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Беларусь всегда была последовательна в своем желании развивать дружественные отношения с вашей страной. Мы довольны тем, что в последнее время, благодаря нашим усилиям и усилиям наших партнеров, мы достигли определенных успехов, в том числе и по линии Европейский союз – Республика Беларусь. Приятно, что у нас сейчас довольно активно идет взаимодействие между нашими министерствами и ведомствами, в первую очередь, по линии энергетиков, таможенных органов, экологии и по другим направлениям.
Визит Йоханны Брандт в Беларусь приурочен к значимому событию. 10 июля в Минске состоится церемония официального открытия отделения посольства Нидерландов.