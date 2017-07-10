«Активно идет взаимодействие по линии энергетиков, таможенных органов, экологии»: в Минске принимают генсекретаря МИД Нидерладов

Новости Беларуси. Беларусь нацелена на развитие двустороннего диалога с Нидерладами по всем направлениям. Речь об этом 10 июля шла в парламенте нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранним утром здесь состоялась встреча председателя Палаты представителей и генерального секретаря Министерства иностранных дел этого западноевропейского государства. Стороны обменялись мнением по некоторым вопросам сотрудничества. Была отмечена позитивная динамика взаимодействия по линии многих министерств и ведомств.