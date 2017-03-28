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В Минске открыли Белорусско-Корейский центр сотрудничества

28 марта 2017 20:45
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Новости Беларуси. Белорусско-Корейский центр сотрудничества в области информационных технологий открылся сегодня в Минске. Уже в ближайшее время здесь запустят три пилотных проекта, в том числе развитие системы безбумажной торговли. Последнее, кстати,

позволит повысить эффективность сделок как внутри страны, так и рынке ЕАЭС.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:
Мы с благодарностью примем те знания, те умения, которые есть у IT-cпециалистов в этой отросли. Это первых три проекта, которые будем реализовывать совместно – реализация проекта с бумажной торговли,

которая позволит оптимизировать скорость процесса прохождения товара,

это проект электронного архива и рпоект по унификации безопасности информации.

В Минске открыли Белорусско-Корейский центр сотрудничества-1

Отмечу, Южная Корея сегодня в числе мировых лидеров в области информационных технологий. В этой сфере наши станы сотрудничают около пяти лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Беларусь-Корея # Сергей Попков

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