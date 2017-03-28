Об отношениях с Арменией и задержании блогера Александра Лапшина. Президент Беларуси встретился с Арменом Хачатряном

Новости Беларуси. В Дворце Независимости по случая завершения дипломатической миссии Александр Лукашенко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении. Армен Хачатрян работал в Беларуси с 2010 года.

Президент отметил дружеский характер отношений на высшем государственном уровне, взаимный интерес в развитии сотрудничества, а также совпадение позиций по вопросам международной повестки дня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны знать, что армянский народ для нас никогда не был чужим народом. Мы как два государства занимаем абсолютно одинаковую позицию по всем вопросам международной повестки дня. Мы абсолютно понимаем ту политику, которую проводит нынешнее руководство Армении и бывшее руководство. Мы всегда были в блестящих отношениях с руководителями Армении, какие бы взгляды на миропорядок и мироустройство не были. Мы высказываем свою позицию, точку зрения. Есть острые вопросы. Допустим, Нагорный Карабах. Прямо вам скажу: это не наш вопрос, это не мой вопрос. Нам там делать нечего. Есть стороны конфликтующие, которые должны в этом разобраться. Но когда у меня спрашивают об этом, у меня позиция, где бы я ни был, одна: люди достойны жить достойно. Дальше я говорю, что не верю, что сегодня в Нагорном Карабахе, в этом анклаве, люди живут хорошо и достойно. Какое это достойно, если ты каждый день чувствуешь, что тебе на голову что-то может свалиться и у тебя жизнь может закончиться. Поэтому наша позиция однозначная: Армения и Азербайджан без всяких посредников, вот это мое личное – не надо этих посредников, ни сильных, ни слабых, должны сесть за стол и решить проблему. Но главное – это люди. Нельзя в политике разыгрывать эту карту, когда гибнут и бедствуют люди. Вот это наша непреклонная позиция по всем конфликтным точкам в мире. Будь то Украина, будь то Нагорный Карабах, Приднестровье и так далее. Надо, чтобы людям было хорошо. Что хорошего, если там где-то в Украине то с одной, то с другой стороны начинают бомбить и гибнут люди? О чем здесь можно говорить? Я хочу, чтобы вы как наш близкий друг знали мою позицию. Но это когда у меня спрашивают. Если не спрашивают, это не мое дело. Ненавижу посредников, ненавижу миротворцев. Потому что они вокруг Беларуси, сколько я Президентом, столько и ходят – то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то. Да мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами и так далее. Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь, у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время – встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего. Поэтому я никогда не терпел и терпеть не могу это посредничество. Проблема есть – надо ее решать. Одна, вторая сторона. Если есть желание решить эту проблему, ее надо решать. Любые проблемы.

Президент Беларуси рассказал также о задержании в Минске и последующей экстрадиции блогера Александра Лапшина. В международный розыск он попал за посещение Нагорного Карабаха и нарушение таким образом закона Азербайджана «О государственной границе». Он был задержан в декабре 2016 года по запросу Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Армения мне про Лапшина никогда ничего не говорила. Был объявлен в розыск одной страной – Азербайджаном. Когда его здесь задержали, я думаю, зачем его здесь задержали? Пускай бы он ехал куда угодно. Вот на свою голову проблемы, если уж откровенно говорить. Но задержали. Интерпол знал. Мы сообщили как положено, как законопослушные. Кому мы должны были его передать? Тому, кто объявил его в розыск. Более того, это я в первый раз вам скажу и публично: а его и не хотел никто забирать. Это потом уже начали разыгрывать эту карту. Он гражданин трех стран – ни одна из стран на него не претендовала. Нет, надо с больной головы на здоровую перекинуть, и все. Поэтому в любом вопросе есть определенные подтексты, и этот вопрос будут склонять так, как кому-то это выгодно. Но вы это должны знать. Поэтому вы должны знать самое главное: что мы были близкими народами, мы такими и останемся.

Армен Хачатрян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Республике Беларусь, постоянный полномочный представитель Республики Армения при уставных и других органах СНГ:

Я даже не знаю, словами, может быть, очень сложно выразить ту благодарность за те годы, которые я здесь провел. Это прелестнейшая страна, прелестнейший народ, это чудная природа, чудное творение человеческих рук. Ваши города, которые просто примером должны быть, какой может быть город. По градостроению, чистоте, аккуратности, по ответственности. У вас прекрасное государство, чудно работающее. Строго, четко работающее. У вас прекрасные люди, теплые, добрые.

Александр Лукашенко поблагодарил Армена Хачатряна за значительный вклад в развитие отношений между Беларусью и Арменией.

Что касается экономических показателей, то по итогам 2016 года товарооборот между странами превысил 32 миллиона долларов. И, к слову, положительную динамику демонстрирует начало 2017 года. Рост боле чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.