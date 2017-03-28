Александр Лукашенко: строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината – серьезное заявление миру о возможностях Беларуси

Новости Беларуси. Строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане – серьезное заявление миру о возможностях Беларуси. Это 28 марта отметил Президент на встрече с главой Верхней палаты парламента.

Этот проект Михаил Мясникович курирует с самого начала. Строительство комплекса уже завершено. Гарлыкский горно-обогатительный комбинат уже ни единожды называли ключевым в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран. А еще и крупнейшим в экспорте услуг. Планируется, что в год там будут выпускать до полутора миллиона тонн калийных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ближайшие дни мне предстоит побывать в Туркменистане по приглашению президента. Там мы заканчиваем огромную стройку. Построен комбинат горно-обогатительный по добыче калийных удобрений. И, насколько информирован, уже получили первую продукцию. Мы наконец-то освоили это производство, учитывая, что в советские времена, когда там велись исследования, Советский Союз не смог, не рискнул этим заниматься. Это была очень сложная технология в связи с теми грунтами, которые нам пришлось пройти. Но сделали. Значит, технологии у нас в этом плане солидные. И это сигнал всему миру, что мы можем открыть любую шахту и добывать там не только калийные удобрения, но любые полезные ископаемые шахтным способом. Я уже не говорю, открытым способом. Поэтому для нас это был очень важный проект, и хорошо, что мы его завершили.

Белорусская сторона отмечает: проект действительно выгодный, к тому же имиджевый. Немалая часть оборудования, установленного на комбинате, произведена у нас в стране. А это говорит о том, что белорусские предприятия, как и наши специалисты, вполне конкурентны на мировом рынке.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Это уникальный объект. Его не представилось возможным даже построить во времена Советского Союза. Мы, белорусы, это создали в пустыне, фактически на стыке Узбекистана и Афганистана построен мощный комбинат, который соответствует последнему слову науки и техники в этом плане. И, безусловно, он будет таким ключевым, я не боюсь этого слова сказать, для стран Центральной Азии.

Старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината президенты Беларуси и Туркменистана дадут уже в пятницу. Александр Лукашенко в эту страну направится с официальным визитом.

На ближайший четверг запланированы переговоры глав государств в формате один на один, а также в расширенном составе. Также лидеры двух стран примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане.